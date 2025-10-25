Ключевые моменты:

  • В Одессе на проспекте Князя Владимира Великого высадили около 40 ясеней и кленов.
  • Новая аллея появилась между остановками улиц Кишиневской и Марсельской.
  • Инициатором акции стала общественная организация «Семья Ангелов Света».
  • Работы по высадке провели специалисты КП «Горзелентрест».

Об этом сообщается на страницах ЖКС Одессы в соцсетях.

Новая аллея из ясеней обыкновенных и сахарных кленов появилась между остановками ул. Кишиневская и ул. Марсельская.

Инициатива принадлежит Общественной организации «Семья Ангелов Света», а реализована она при поддержке озеленителей одесского коммунального предприятия «Горзелентрест».

Напомним, с начала текущего года КП «Горзелентрест» провело работы по сносу 958 аварийных и сухих деревьев, а также выкорчевало более 800 пней. И уже этой осенью предприятие запланировало высадку по всей Одессе около 1 тысячи молодых деревьев.

