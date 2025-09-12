Ключевые моменты:

Дания заинтересована в строительстве социального жилья для переселенцев в Одессе;

В городе рассматриваются две возможные площадки для строительства.

Стороны согласовывают дальнейшие шаги для скорейшего запуска строительства.

Одесса и Дания обсудили вопросы строительства жилья для переселенцев

Строительство жилья для внутренне перемещенных лиц стало главной темой переговоров заместительницы мэра Одессы Анны Поздняковой с представителем датского офиса Vaekstkapital Group Андерсом Йоханссоном.

“Выражаем свою заинтересованность в том, чтобы таких проектов было больше”, — заявил Андерс Йоханссон.

По словам Анны Поздняковой, в городе рассматриваются две площадки для возведения социального жилья, которое имеет ключевое значение для интеграции переселенцев и поддержки тех, кто потерял дом из-за войны.

Стороны договорились о согласовании дальнейших шагов для скорейшего запуска проекта.

Справка ОЖ

Vaekstkapital Group — скандинавская инвестиционная компания, зарегистрированная в Люксембурге, которая занимается поиском и управлением высококачественными инвестиционными возможностями в различных секторах и странах, управляя основными инвестициями по всей Европе.

