Ключевые моменты:
- Дания заинтересована в строительстве социального жилья для переселенцев в Одессе;
- В городе рассматриваются две возможные площадки для строительства.
- Стороны согласовывают дальнейшие шаги для скорейшего запуска строительства.
Одесса и Дания обсудили вопросы строительства жилья для переселенцев
Строительство жилья для внутренне перемещенных лиц стало главной темой переговоров заместительницы мэра Одессы Анны Поздняковой с представителем датского офиса Vaekstkapital Group Андерсом Йоханссоном.
“Выражаем свою заинтересованность в том, чтобы таких проектов было больше”, — заявил Андерс Йоханссон.
По словам Анны Поздняковой, в городе рассматриваются две площадки для возведения социального жилья, которое имеет ключевое значение для интеграции переселенцев и поддержки тех, кто потерял дом из-за войны.
Стороны договорились о согласовании дальнейших шагов для скорейшего запуска проекта.
Справка ОЖ
Vaekstkapital Group — скандинавская инвестиционная компания, зарегистрированная в Люксембурге, которая занимается поиском и управлением высококачественными инвестиционными возможностями в различных секторах и странах, управляя основными инвестициями по всей Европе.
