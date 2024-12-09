Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали подрезать высокие тополя (видео)

В Одессе начали подрезать высокие тополя (видео)

Предприятие «Горзелентрест» получило башню высотой 35 метров с гидравлической стрелой. Теперь одесские озеленители имеют возможность своевременно подрезать высоке тополя, которых в городе около 100 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Автоподъемник установлен на базе автомобиля IVEKO корейского производства. В городе нет аналогов этой технике.

Во время презентации спецтехники 5 декабря коммунальщики сразу приступили к испытанию автоподъемника по назначению.

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Подрезать тополя крайне необходимо, отмечают озеленители. Во-первых, чтобы уменьшить парусность этих деревьев — они вырастают до 60 метров и создают угрозу падения во время шквалистых ветров. Во-вторых, своевременно подрезанный тополь меньше разбрасывает пух.

Также городские власти приобрели выкорчеватель для пней. Это комплект из трактора KATA KF 1404 с единственной в городе установкой-выкорчевателем ROTAR 80-100 итальянского производства.

трактор

Ранее работники «Горзелентрест» делали все вручную: для удаления 1 пня надо было задействовать 4 работника предприятия и потратить на работу 1 день. Новая техника способна удалить 8-10 пней в час.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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