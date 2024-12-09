В Одессе начали подрезать высокие тополя (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Автоподъемник установлен на базе автомобиля IVEKO корейского производства. В городе нет аналогов этой технике.

Во время презентации спецтехники 5 декабря коммунальщики сразу приступили к испытанию автоподъемника по назначению.

Подрезать тополя крайне необходимо, отмечают озеленители. Во-первых, чтобы уменьшить парусность этих деревьев — они вырастают до 60 метров и создают угрозу падения во время шквалистых ветров. Во-вторых, своевременно подрезанный тополь меньше разбрасывает пух.

Также городские власти приобрели выкорчеватель для пней. Это комплект из трактора KATA KF 1404 с единственной в городе установкой-выкорчевателем ROTAR 80-100 итальянского производства.

Ранее работники «Горзелентрест» делали все вручную: для удаления 1 пня надо было задействовать 4 работника предприятия и потратить на работу 1 день. Новая техника способна удалить 8-10 пней в час.