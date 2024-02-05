Почему в Одессе падают деревья и можно ли это предотвратить

Два дерева: найдите отличия

Для начала внимательно рассмотрите фото. На нем два тополя. Один обрезанный, второй нет. Фото недавно сделано на пересечении двух одесских улиц — Старопортофранковской и Большой Арнаутской.

Одно из этих деревьев обрезали (не путать с обрезанием). А другое стоит в своей девственной красе, готовясь весной покрыться сотнями килограммов свежей листвы, которая, помимо веса, увеличит ещё и так называемую парусность дерева, то есть площадь воздействия на него ветра. И тем самым приблизит дату его кончины.

Это вовсе не из области предположений, это одесские реалии — и частые штормовые ветра, и вызванный ими древопад. Конечно, «заземляются» не только тополя, но эта порода деревьев наиболее к этому склонна. Причину можно понять, даже не будучи, как и автор этих строк, «проффесором»- ботАном.

Откуда в украинских городах так много тополей

Тополя в городах для озеленения массово высаживали в далекие 1950-е годы. Неприхотливы, хорошо справляются с задачей очистки воздуха, растут быстро. Жизни им природа отвела 60-70 лет, но никто и не рассчитывал тогда на сроки «до упора»: планировали через десяток-другой лет заменить их на акации, платаны, клены. Но «не так сталося, як гадалося».

В Одессе, кстати, в этом плане всё относительно терпимо: визуально на улицах тополя в меньшинстве (это в моем родном Херсоне они сплошь и рядом). И, тем не менее, и в Одессе старых тополей вполне хватает для того, чтобы после каждого шторма СМИ информировали в лучшем случае о десятках, а в худшем — о сотнях «падших» деревьев.

Почему падают тополя

Ну и чего б тополям не падать?! Высота у «старичков»до 40 метров ( 12-этажка «отдыхает»), значит центр тяжести очень высоко. Листва ещё усугубляет ситуацию, увеличивая вес дерева на большой высоте. Ну и парусность. При этом «якорь» — никакой. Ведь корни тополя лишь немного выходят за границу кроны. А крона та по ширине у пирамидального тополя — всего-ничего. Да и очень поверхностные тополиные корни (вот вам фото, сделанное мною на пересечении Малой Арнаутской и Катерининской).

Как результат, в один далеко не прекрасный день достаточной силы ветер за счет большой парусности укладывает этого «колосса на глиняных ногах». Причем зачастую укладывает на автомобили и, что намного трагичней, на горожан, калеча их. В Одессе я подобные случаи не отслеживал, а вот в Херсоне 24 февраля 2020 года возле школы №50 на 13-летнюю девочку во время бури огромный тополь рухнул. Благо дело, ветвями прижал к земле, а не стволом. Госпитилизировали ее с ушибом грудной клетки, ЧМТ, в шоковом состоянии.

Как спастись от падающих деревьев

Короче говоря, обрезка массивных веток городских тополей — это хоть какая-то реальная подстраховка от человеческих драм и трагедий, связанных с их падением. А теперь — к тому, что напрямую связано с этой проблемой. Не устаю мысленно благодарить одесситов, мирно протестующих у мэрии против, среди прочего, выделения 10 миллионов гривен на ремонт здания суда. Да, всё , что только можно из горбюджета, нужно положить на алтарь Победы. Но ведь и оставленные «на жизнь» деньги следует с умом использовать, а не «профукать»! Пусть бы городское «начХальство» прикинуло, сколько ,вместо судейского ремонта, тополей можно обезопасить в городе, изрядно облегчив их обрезкой! А то им, похоже, даже лень задуматься: стандартно мыслят, что легче всего «руки нагреть» на ремонтах. А где же творческий подход!? Вот у нас в Херсоне мэр был Сальдо — прямо криминальный талант. Как-то он «пробивал» огромные деньги из горбюджета на то, чтобы обследовать все деревья города(!), и там, где есть дупло — заделать его. «Облом» тогда ему тоже общественность организовала.

Когда римский император Веспасиан ввёл налог на уличные туалеты, друзья «заклевали» его великовозрастного сына, и тот заявился к папаше с претензией: мол, старик, из г…на деньги делаешь, постыдился бы… Тот достал из кармана золотую монету и сунул отпрыску под нос со словами «Деньги не пахнут!» Нет, деньги таки пахнут! 10 миллионов СЕГОДНЯ на ремонт здания суда попахивают именно тем, что упоминал Веспасиановский сынок. Эта сумма, израсходованная на устранение одной из множества болезненных для одесситов проблем ( как вариант — обрезка тополей) уже походила бы на заботу о людях.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса