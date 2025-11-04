Ключевые моменты:

В Одесской области начали дифференцированно объявлять воздушную тревогу по районам.

Новая система призвана уменьшить психологическую нагрузку и позволить бизнесу работать более стабильно.

Детали

Ввечері 4 листопада мешканці Одеської області помітили зміни в роботі системи сповіщення про повітряну тривогу. В офіційному Telegram-каналі «Сповіщення Одеса. Офіційно» почали з’являтися повідомлення про тривогу для кожного з семи районів області окремо: Одеського, Березівського, Білгород-Дністровського, Роздільнянського, Ізмаїльського, Подільського та Болградського.

Нагадаємо, наприкінці жовтня начальник Одеської ОВА Олег Кіпер анонсував, що в області планується впровадження диференційованої системи сповіщення. За його словами, такий підхід дозволить вмикати сирени лише в тих районах, де існує безпосередня загроза, а не по всій області.

Нова система має на меті зменшити психологічне навантаження на людей та дозволити бізнесу працювати більш стабільно, не зупиняючи роботу без крайньої потреби.

Вчора, 3 листопада, начальник Одеської МВА Сергій Лисак також наголошував на необхідності посилення системи сповіщення в самій Одесі, заявивши про критичну нестачу гучномовців.

