Ключевые моменты:

Российские войска днем ​​снова атаковали Одесскую область.

На местах работают экстренные службы.

Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения.

Пятая тревога за день

По информации пресс-службы Одесской ОВА, сегодня днем ​​враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения. Жертв и пострадавших нет

Олег Кипер констатировал, что все уполномоченные службы работают над устранением последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Следует отметить, что сейчас в Одесской области воздушная тревога длится более четырех часов. Это уже пятая тревога за сегодня.

Напомним, что ночью российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. В результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склад, где хранилась бытовая техника – бойлеры и обогреватели.

Также читайте: Одесса без света уже четвертый день: что уже восстановили и когда станет легче.