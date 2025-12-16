Ключевые моменты:

В Украине внедрили порайонное оповещение о воздушной тревоге почти во всех областях;

Сигналы включают точечно, а не по всей области сразу;

В некоторых регионах тревог стало меньше на 30–100 дней.

Новая система воздушных тревог: что изменилось

По всей стране начала работать система порайонного оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Нововведение внедрили ГСЧС совместно с Воздушными силами ВСУ и областными военными администрациями. Сейчас система действует во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Главное изменение — сигнал воздушной тревоги теперь включают не по всей области, а только в тех районах, где зафиксирована реальная угроза. Благодаря этому значительно сократилась как продолжительность, так и общее количество тревог, особенно в прифронтовых и центральных регионах страны.

Наиболее заметный результат зафиксировали в Днепропетровской области: отдельные громады получили более 100 дополнительных дней без тревог. В Сумской области общее время тревог сократилось примерно на 50 дней, а в Харьковской — более чем на месяц.

Кроме того, система стала быстрее: сигнал передается всего за 8–15 секунд. Это позволяет оперативнее реагировать на угрозы и поддерживать стабильную работу критической инфраструктуры и бизнеса.

