Новости Одессы и Одесской области

В Одессе таксист с пассажиркой поспорили из-за языка и попали под трамвай

В Одессе таксист с пассажиркой поспорили из-за языка и попали под трамвай

Споры из-за языка в Одессе не редкость. Одни люди требуют, чтобы с ними говорили на украинском, другие – на русском. Обычно дело заканчивается ссорами и обидами. Но этот раз спорщики договорились до того, что заехали под трамвай.

Затравка сюжета получилась для Одессы классическая – таксист и пассажирка поспорили, на каком языке им следует общаться. Правда, обычно в Одессе таксисты оказываются русскоговорящими, а подсевшие к ним дамы требуют обслуживания на государственном языке.

В этот раз ситуация оказалась зеркальной. Клиентка у водителя такси оказалась привередливой и требовала от него перейти на русский, утверждая, что в Одессе все говорят исключительно на этом языке.

О случае стало известно из опубликованной в одесских телеграм-каналах видеозаписи с регистратора, установленного в автомобиле, в котором и произошел конфликт.

Дама порой доходила до визга, требуя своего. Сохранявший долгое время спокойствие таксист не выдержал и решил высадить пассажирку. Для этого он свернул к стоянке ближайшего торгового центра, расположенного на углу проспекта Добровольского и улицы Владислава Бувалкина. Но, будучи на нервах из-за спора, водитель не убедился в безопасности своего маневра.

В итоге, машина угодила под трамвай. Судя по крикам и матам, слышимым на записи, физически люди не пострадали. Весь гнев судьбы из-за языкового спора принял на себя ни в чем не повинный автомобиль.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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