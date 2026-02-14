Ключевые моменты:
- Вечером 13 февраля в селе Дачное под Одессой 20-летний сотрудник полиции сбил 76-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
- Женщина погибла на месте.
- По факту ДТП начато служебное расследование.
По предварительной информации областного управления полиции, 20-летний полицейский, будучи в момент аварии не при исполнении служебных обязанностей за рулем собственного автомобиля, сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Руководство областной полиции уже инициировало служебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о правовой квалификации дела.
Полиция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными в темное время суток, а пешеходов – использовать светоотражающие элементы и переходить дорогу только в разрешенных местах.
По теме: В Одессе на Таирова Honda вытолкнула Volkswagen на тротуар: пострадала пожилая женщина.
Фото иллюстративное