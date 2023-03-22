Все разновидности таксистов в одной статье

22 марта отмечают свой праздник люди особой профессии и особого взгляда на мир — таксисты. Те, кто ежедневно держат в руках тысячи судеб, стремительно мча нас на свидания, в роддома и на вокзалы (необязательно в таком порядке). Те, у кого есть мнение буквально обо всём на свете…
Журналистка «Одесской жизни» уже не первый год пишет заметки о таксистах, и, по её наблюдениям, эти труженики руля и педали отличаются удивительным разнообразием. Попадаются, например, таксисты…
Таксисты предприимчивые
Встречаются таксисты с региональными особенностями. Вот у киевских, например, охотничья стойка на пассажиров из Одессы. В этот приезд в Киев мне вызвали такси киевляне, в какой-то момент зачем-то обсудив с таксистом и мою биографию.
— Это вы одесситка?! — кровожадно уточнил водитель, как только я села в машину.
Я сразу поняла, что встретила очередную жертву летнего отдыха в Затоке или на Каролино-Бугазе. Из тех, кому пару лет назад, чтобы рассчитаться за неделю отдыха в дощатом сарае на одесском побережье, пришлось заложить киевскую квартиру.
— Ну я одесситка, — ответила я твердо.
Ибо не родились ещё те петухи, при криках которых я отрекусь от Одессы.
— Повезло вам! — ухмыльнулся таксист зловеще. — У нас тарифы — совсем как цены в летней Одессе!
— Правда повезло! — согласилась я. — В Одессе-то как раз сейчас скидки 60 процентов!
— Гхм… У нас тоже скидки! И со скидками — по акции для одесситов — любая поездка выходит на 500 гривен!
— Любая?
— Любая!
— Ну тогда… — протянула я, устраиваясь поудобнее, — тогда поехали в Одессу! Тариф мне подходит. Были, правда, другие планы, но перед такой акцией не устоишь!
— Да, вы правда из Одессы, — мрачно подытожил таксист.
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Таксисты предусмотрительные
Час ночи. Возвращаюсь на такси домой из гостей. Выпитый коньяк приятно отдает в голову. На повороте таксист притормаживает и спрашивает проникновенно, глядя вполоборота и пристально:
— А как вы, девушка, относитесь к массажу пятой точки?..
Хорошо, что не успела ответить, как я к таким делам отношусь. Хорошо, таксист после паузы успел добавить:
— А то ведь на брусчатку въезжаем, уж извините…
Таксисты загадочные
Пытаюсь сесть в приехавшее такси, но заднее сидение всё занято какими-то бумагами в файлах.
— А тут у вас… а вы точно такси? — спрашиваю.
— А вы не волнуйтесь! — улыбается таксист понимающе, — это мои документы, сейчас вот приберу — и садитесь.
— Ага, спасибо. А что за документы? — интересуюсь я, и машина в этот момент уже мчится по городу.
— Да из автошколы там…
— Ага.
Оба немного молчим понимающе.
— Да вы не волнуйтесь! — снова улыбается таксист. — Права у меня уже есть, честное слово!
— Ясно. Да я и не волнуюсь.
— Лучше подумайте, вот у вас без сдачи будет рассчитаться?
— Не, у меня крупные. Сдача точно понадобится.
— А вы не волнуйтесь! — опять улыбается. — Остановимся где-нибудь, я выбегу и разменяю.
Едем, сижу ровно, не волнуюсь, как и просили.
— Так где именно вы журналистом работаете? — уточняет вдруг незнакомый таксист, ужасно приветливо улыбаясь.
— А знаете, — отвечаю честно, — вот прямо сейчас я, кажется, таки немножечко заволновалась!
Таксисты не очень
Села к таксисту, а он мне сходу так:
— Что? На курсы едете, дамочка? Ха! На курсы кройки и шитья!
«Какой-то, — думаю, — сексист попался».
Но ехать надо, так что еду и молчу. Проезжаем мимо группы иностранцев-студентов.
— Ха! Приехали они тут, мымрики разноцветные! — комментирует таксист.
«Ещё и расист…» — понимаю я.
Через пару минут проезжаем консерваторию.
— Ха! Поют они тут — артисты погорелого театра! — восклицает таксист.
Дальше молчу. Понятно, что сексист и расист классическую музыку не уважает, обычное дело.
— Ха! Потеплело оно тут! — возмущается опять таксист, когда ничего раздражающего долго на глаза не попадается.
— А всё-таки, — не выдерживаю я, — хорошо, что потеплело! И солнышко опять же…
И он, на радостях, что разговор наконец завязался, даже приобернулся ко мне с кошмарной улыбкой:
— Солнышко у них тут! Потеплело оно! Март ещё впереди, слышите?! Кошмарный март!!!
И как-то сразу стало понятно, что никакой он не «-ист», а просто… вот как бы это без мата сказать-то? Просто человек такой. Какой-то, в общем, не очень…
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Таксисты гордые
Приехал за мной таксист на здоровенном дорогущем «мерседесе». Я от неожиданности выпалила:
— Ух ты! Это у вас такая машина по вызову?
А таксист крупный, лысый, сердитый, да ещё так развернулся ко мне, что показалось: сейчас бить будет. Но сдержался. Смерил меня презрительным взглядом, оценил что-то…
— Это девки, — говорит, — по вызову. А у меня — такси!
Таксисты политически грамотные
Зареклась говорить с таксистами о политике.
Но тут вдруг выяснилось, что птицы в городе научились гадить наискосок. Прицельно на пассажирские места, через приоткрытые окна. Только чуток на стекле остаётся, всё остальное — на мягкое.
Я и не знала, а таксист говорит, давно уже.
Подбодрила его банальностью — «это к деньгам» — он чуть не побил меня. Нафиг, говорит, уже ваши деньги, разбогатеть нет никакой надежды. Пусть хоть гадить перестанут!
И будто опять о политике вышло.
Таксисты опережающие время
— Я уже подъехал! — бодро сказал таксист по телефону. — Можете выходить.
— А мы уже вышли, — ехидно ответила я, глядя на пустую улицу. — Можете подъезжать!
Вот так и живём…
Таксисты образованные и проницательные
Таксист оказался человеком проницательным — и сразу же понял, что у меня проблемы со здоровьем.
— У вас точно давление! — заявил он.
Какое-то давление в груди действительно ощущалось, и я не стала спорить.
— У меня тоже недавно началось, — задушевно поделился таксист. — И оказалось, что всё решается одним простым прибором. Что рассказывать, я лучше просто покажу!
И продемонстрировал целое видео о приборе. В самой интригующей части видео закадровый голос пояснял, что всё давление, которое мы ощущаем, происходит от паразитов. Но решение найдено! Прибор с особенной вибрацией уничтожает любых паразитов. Далее демонстрировалась инфузория-туфелька, которая действительно нагло бездельничала под микроскопом, пока её оболочку не разрушили вибрацией прибора.
— Вот! Видите? Прямо лопнула! — довольно заметил на этом месте таксист.
— Вижу, — осторожно подтвердила я. — Лопнула…
И, будучи человеком приземлённым, я ужасно захотела тут же задать кучу издевательских вопросов. О знаменитом качестве советского образования, например, потому что таксисту было около пятидесяти. Но тут я сделала над собой усилие и взглянула на вопрос шире. И представила, что прибор может быть реальным, работающим.
Включите воображение, представьте будничную улицу города, горожан. И вот неподалёку тихо паркуется машина, похожая на «скорую». Деловитые молодые люди в комбинезонах распахивают дверцы спецавтомобиля, что-то налаживают внутри, врубают прибор… и один за другим люди на площади начинают лопаться, как мыльные пузыри, как инфузории-туфельки. Толпа в панике, но милая приветливая девушка, похожая на стюардессу, тут же объявляет в мегафон:
— Граждане, сохраняйте спокойствие! Машина настроена на уничтожение исключительно паразитов! Все приличные люди в полной безопасности! Операция проводится для общественного блага!
— И правда… — задумчиво поддакивает приличного вида старушка. — Вот тут на углу только что лопнули два депутата горсовета.
— Телеведущий был, — соглашается официант, аккуратно сметая со столика останки известного шоумена. — Дрянь сплошная с экрана! Давно бы его надо это самое… лопнуть!
— А у меня жена вот… была! — восклицает гражданин в кепке, в ужасе оттирая с рукава куртки останки накладных ногтей.
— Граждане, — продолжает объявлять приятная девица с мегафоном, — оставайтесь по возможности на своих местах! Сейчас прибор для уничтожения паразитов будет включен ещё раз для окончательной зачистки!
И все, даже самые твёрдо уверенные в своей полезности обществу, на всякий случай поспешно расходятся. Впрочем, я бы тоже ушла. Вернее — уехала бы. Естественно, на такси.
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