Все разновидности таксистов в одной статье

22 марта отмечают свой праздник люди особой профессии и особого взгляда на мир — таксисты. Те, кто ежедневно держат в руках тысячи судеб, стремительно мча нас на свидания, в роддома и на вокзалы (необязательно в таком порядке). Те, у кого есть мнение буквально обо всём на свете…

Журналистка «Одесской жизни» уже не первый год пишет заметки о таксистах, и, по её наблюдениям, эти труженики руля и педали отличаются удивительным разнообразием. Попадаются, например, таксисты…

Таксисты предприимчивые

Встречаются таксисты с региональными особенностями. Вот у киевских, например, охотничья стойка на пассажиров из Одессы. В этот приезд в Киев мне вызвали такси киевляне, в какой-то момент зачем-то обсудив с таксистом и мою биографию.

— Это вы одесситка?! — кровожадно уточнил водитель, как только я села в машину.

Я сразу поняла, что встретила очередную жертву летнего отдыха в Затоке или на Каролино-Бугазе. Из тех, кому пару лет назад, чтобы рассчитаться за неделю отдыха в дощатом сарае на одесском побережье, пришлось заложить киевскую квартиру.

— Ну я одесситка, — ответила я твердо.

Ибо не родились ещё те петухи, при криках которых я отрекусь от Одессы.

— Повезло вам! — ухмыльнулся таксист зловеще. — У нас тарифы — совсем как цены в летней Одессе!

— Правда повезло! — согласилась я. — В Одессе-то как раз сейчас скидки 60 процентов!

— Гхм… У нас тоже скидки! И со скидками — по акции для одесситов — любая поездка выходит на 500 гривен!

— Любая?

— Любая!

— Ну тогда… — протянула я, устраиваясь поудобнее, — тогда поехали в Одессу! Тариф мне подходит. Были, правда, другие планы, но перед такой акцией не устоишь!

— Да, вы правда из Одессы, — мрачно подытожил таксист.

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Таксисты предусмотрительные

Час ночи. Возвращаюсь на такси домой из гостей. Выпитый коньяк приятно отдает в голову. На повороте таксист притормаживает и спрашивает проникновенно, глядя вполоборота и пристально:

— А как вы, девушка, относитесь к массажу пятой точки?..

Хорошо, что не успела ответить, как я к таким делам отношусь. Хорошо, таксист после паузы успел добавить:

— А то ведь на брусчатку въезжаем, уж извините…

Таксисты загадочные

Пытаюсь сесть в приехавшее такси, но заднее сидение всё занято какими-то бумагами в файлах.

— А тут у вас… а вы точно такси? — спрашиваю.

— А вы не волнуйтесь! — улыбается таксист понимающе, — это мои документы, сейчас вот приберу — и садитесь.

— Ага, спасибо. А что за документы? — интересуюсь я, и машина в этот момент уже мчится по городу.

— Да из автошколы там…

— Ага.

Оба немного молчим понимающе.

— Да вы не волнуйтесь! — снова улыбается таксист. — Права у меня уже есть, честное слово!

— Ясно. Да я и не волнуюсь.

— Лучше подумайте, вот у вас без сдачи будет рассчитаться?

— Не, у меня крупные. Сдача точно понадобится.

— А вы не волнуйтесь! — опять улыбается. — Остановимся где-нибудь, я выбегу и разменяю.

Едем, сижу ровно, не волнуюсь, как и просили.

— Так где именно вы журналистом работаете? — уточняет вдруг незнакомый таксист, ужасно приветливо улыбаясь.

— А знаете, — отвечаю честно, — вот прямо сейчас я, кажется, таки немножечко заволновалась!

Таксисты не очень

Села к таксисту, а он мне сходу так:

— Что? На курсы едете, дамочка? Ха! На курсы кройки и шитья!

«Какой-то, — думаю, — сексист попался».

Но ехать надо, так что еду и молчу. Проезжаем мимо группы иностранцев-студентов.

— Ха! Приехали они тут, мымрики разноцветные! — комментирует таксист.

«Ещё и расист…» — понимаю я.

Через пару минут проезжаем консерваторию.

— Ха! Поют они тут — артисты погорелого театра! — восклицает таксист.

Дальше молчу. Понятно, что сексист и расист классическую музыку не уважает, обычное дело.

— Ха! Потеплело оно тут! — возмущается опять таксист, когда ничего раздражающего долго на глаза не попадается.

— А всё-таки, — не выдерживаю я, — хорошо, что потеплело! И солнышко опять же…

И он, на радостях, что разговор наконец завязался, даже приобернулся ко мне с кошмарной улыбкой:

— Солнышко у них тут! Потеплело оно! Март ещё впереди, слышите?! Кошмарный март!!!

И как-то сразу стало понятно, что никакой он не «-ист», а просто… вот как бы это без мата сказать-то? Просто человек такой. Какой-то, в общем, не очень…

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Таксисты гордые

Приехал за мной таксист на здоровенном дорогущем «мерседесе». Я от неожиданности выпалила:

— Ух ты! Это у вас такая машина по вызову?

А таксист крупный, лысый, сердитый, да ещё так развернулся ко мне, что показалось: сейчас бить будет. Но сдержался. Смерил меня презрительным взглядом, оценил что-то…

— Это девки, — говорит, — по вызову. А у меня — такси!

Таксисты политически грамотные

Зареклась говорить с таксистами о политике.

Но тут вдруг выяснилось, что птицы в городе научились гадить наискосок. Прицельно на пассажирские места, через приоткрытые окна. Только чуток на стекле остаётся, всё остальное — на мягкое.

Я и не знала, а таксист говорит, давно уже.

Подбодрила его банальностью — «это к деньгам» — он чуть не побил меня. Нафиг, говорит, уже ваши деньги, разбогатеть нет никакой надежды. Пусть хоть гадить перестанут!

И будто опять о политике вышло.

Таксисты опережающие время

— Я уже подъехал! — бодро сказал таксист по телефону. — Можете выходить.

— А мы уже вышли, — ехидно ответила я, глядя на пустую улицу. — Можете подъезжать!

Вот так и живём…

Таксисты образованные и проницательные

Таксист оказался человеком проницательным — и сразу же понял, что у меня проблемы со здоровьем.

— У вас точно давление! — заявил он.

Какое-то давление в груди действительно ощущалось, и я не стала спорить.

— У меня тоже недавно началось, — задушевно поделился таксист. — И оказалось, что всё решается одним простым прибором. Что рассказывать, я лучше просто покажу!

И продемонстрировал целое видео о приборе. В самой интригующей части видео закадровый голос пояснял, что всё давление, которое мы ощущаем, происходит от паразитов. Но решение найдено! Прибор с особенной вибрацией уничтожает любых паразитов. Далее демонстрировалась инфузория-туфелька, которая действительно нагло бездельничала под микроскопом, пока её оболочку не разрушили вибрацией прибора.

— Вот! Видите? Прямо лопнула! — довольно заметил на этом месте таксист.

— Вижу, — осторожно подтвердила я. — Лопнула…

И, будучи человеком приземлённым, я ужасно захотела тут же задать кучу издевательских вопросов. О знаменитом качестве советского образования, например, потому что таксисту было около пятидесяти. Но тут я сделала над собой усилие и взглянула на вопрос шире. И представила, что прибор может быть реальным, работающим.

Включите воображение, представьте будничную улицу города, горожан. И вот неподалёку тихо паркуется машина, похожая на «скорую». Деловитые молодые люди в комбинезонах распахивают дверцы спецавтомобиля, что-то налаживают внутри, врубают прибор… и один за другим люди на площади начинают лопаться, как мыльные пузыри, как инфузории-туфельки. Толпа в панике, но милая приветливая девушка, похожая на стюардессу, тут же объявляет в мегафон:

— Граждане, сохраняйте спокойствие! Машина настроена на уничтожение исключительно паразитов! Все приличные люди в полной безопасности! Операция проводится для общественного блага!

— И правда… — задумчиво поддакивает приличного вида старушка. — Вот тут на углу только что лопнули два депутата горсовета.

— Телеведущий был, — соглашается официант, аккуратно сметая со столика останки известного шоумена. — Дрянь сплошная с экрана! Давно бы его надо это самое… лопнуть!

— А у меня жена вот… была! — восклицает гражданин в кепке, в ужасе оттирая с рукава куртки останки накладных ногтей.

— Граждане, — продолжает объявлять приятная девица с мегафоном, — оставайтесь по возможности на своих местах! Сейчас прибор для уничтожения паразитов будет включен ещё раз для окончательной зачистки!

И все, даже самые твёрдо уверенные в своей полезности обществу, на всякий случай поспешно расходятся. Впрочем, я бы тоже ушла. Вернее — уехала бы. Естественно, на такси.

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