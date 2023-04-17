В Одессе мужчина попал под трамвай и травмировался

Вечером воскресенья, 16 апреля 2023 года, в Одессе произошло ЧП на рельсах: мужчина попал под трамвай и травмировался.
Об этом говорится в отчете Патрульной полиции в Одесской области.
ДТП произошло на проспекте Добровольского. По предварительной информации, нетрезвый мужчина переходил трамвайные пути, споткнулся и упал, а водитель трамвая, не успев затормозить, совершил наезд.
Пострадавшего госпитализировали. Как писали местные Телеграм-каналы, мужчина сильно травмировал правую руку.
По данным правоохранителей, всего за прошедшие выходные в Одессе зарегистрировали 3 ДТП с пострадавшими.
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