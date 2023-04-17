В Одессе мужчина попал под трамвай и травмировался

В Одессе серьезная авария: движение с Котовского практически остановилось Утром 11 апреля на улице Атамана Головатого в районе Ярмарочной площади столкнулись грузовик с прицепом и легковушка. Прицеп развернуло так, что он перекрыл три полосы дороги из четырех в направлении центра города. ПОДРОБНЕЕ

В жутком ДТП на трассе Киев – Одесса погибли супруги Субботним утром, 1 апреля 2023 года, в Березовском районе Одесской области, на трассе Киев – Одесса, вблизи села Старые Маяки, произошла дорожная авария с участием легкового и грузового автомобилей. В ДТП погибли два человека. ПОДРОБНЕЕ