Ключевые моменты:

Одесская область — у топ-3 регионов по протоколам за нетрезвое вождение (11 543 случая).

Всего по Украине: 138047 протоколов.

643 ДТП от пьяных водителей, 73 погибших, 857 травмированы.

Одесская область в ТОП-3

В 2025 году пьяные водители вызвали 643 ДТП с погибшими или травмированными. К слову, это на треть меньше, чем в 2024 году.

В целом Национальная полиция зафиксировала 138 047 протоколов за вождение в состоянии опьянения в 2025 году — на 8% меньше, чем в 2024 году.

По информации «Опендатабот», это первое уменьшение за пять лет, когда количество таких нарушений постоянно росло.

Стоит отметить, что больше нетрезвых водителей обнаружили на Днепропетровщине (13 519 протоколов), Харьковщине (12 095) и Одесской области (11 543). А вот меньше всего случаев зафиксировано в Херсонской (1138), в Черновицкой (1596) и Ивано-Франковской (1897) областях.

Добавим, что рост нарушений произошел в четырех регионах: Ровенщина (+19%), Хмельнитчина (+18%), Харьковщина (+8,5%) и Запорожская область (+3%).

Генеральная прокуратура открыла 1044 уголовных производства по ст. 286-1 УКУ. В суд передали 59% дел. В общей сложности, пьяные водители вызвали 643 ДТП с жертвами. К слову, это на треть меньше, чем раньше. В них погибли 73 человека, 857 получили травмы.

