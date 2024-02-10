В Одесі таксист із пасажиркою посперечалися через мову та потрапили під трамвай

Затравка сюжету вийшла для Одеси класична – таксист та пасажирка посперечалися, якою мовою їм слід спілкуватися. Щоправда, зазвичай в Одесі таксисти виявляються російськомовними, а дами вимагають обслуговування державною мовою.

Цього разу ситуація виявилася дзеркальною. Клієнтка у водія таксі виявилася вибагливою і вимагала від нього водія таксі. перейти російською, стверджуючи, що в Одесі всі говорять виключно цією мовою.

Про це стало відомо з опублікованого в одеських телеграм-каналах відеозапису з реєстратора, встановленого в автомобілі, в якому і стався конфлікт.

Жінка часом доходила до вереску, вимагаючи свого. Таксист, що зберігав довгий час спокій, не витримав і вирішив висадити пасажирку. Для цього він звернув до стоянки найближчого торгового центру, розташованого на розі проспекту Добровольського та вулиці Владислава Бувалкіна. Але, будучи на нервах через суперечку, водій не переконався у безпеці свого маневру.

У результаті машина потрапила під трамвай. Судячи з криків та матів, які чують на записі, фізично люди не постраждали. Весь гнів долі через мовну суперечку прийняв на себе ні в чому не винний автомобіль.

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Фото ілюстративне