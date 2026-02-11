Ключевые моменты:

Смертельное ДТП произошло днем 11 февраля на улице Балковской в Хаджибейском районе Одессы.

50-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил 66-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

Пешеход погибла на месте, водителя проверят на состояние опьянения.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

По предварительной информации правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на 66-летнюю женщину в тот момент, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью – женщина погибла на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а водителя проверяют на наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об открытии уголовного дела (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

В полиции в очередной раз призывают одесситов быть предельно внимательными: водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов – переходить дорогу только в положенных местах и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

