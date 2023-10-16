Одесситка пожаловалась, что ее заставляли говорить по-русски (видео)

Об этом стало известно из одесских телеграмм-каналов.

По словам героини видео, обучение гражданских в Одессе проводили три инструктора — два мужчины и женщина.

Инструкторы перед началом предупредили, что будут преподавать на русском языке. Это возмутило девушку, ведь инструктору нужно было не только слушать, но и повторять за ним определенные фразы, которые она не хотела произносить на языке оккупанта.

Поэтому она считает, что ее заставляли тем самым разговаривать на языке оккупанта.

Но когда и второй инструктор начал говорить по-русски, девушку это неприятно удивило.

Она не понимает, как такое может происходить до сих пор. Ведь, по ее мнению, в этот Центр приходят сознательные люди, которые туда приобщаются, чтобы получить какие-то навыки, дабы быть полезными в этой войне.

Я сюда пришла, потому что знаю, что когда придет мое время взять оружие в руки, то я должна знать как с этим оружием обращаться. А взять его должна в руки, потому что война идет с оккупантом. И тут выходит инструктор и разговаривает на языке оккупанта, —

разочарованно рассказывает девушка

Недавно в Одессе случилась история, где девушку уволили из-за нежелания обслуживать клиента на русском языке.

Также был случай, когда на Дерибасовской нетрезвые женщины начали ссориться с уличным музыкантом из-за исполнения украинских песен.

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