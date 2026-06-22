Ключевые моменты:

Для людей с инвалидностью и подопечных соцучреждений организованы централизованные выезды на пляж на специальных приспособленных автобусах.

Пространство функционирует как площадка для реабилитации, адаптации ветеранов и интеграции маломобильных людей в активную жизнь.

Старт сезона отметили праздником с аниматорами для детей, выступлениями творческих дуэтов и ветерана войны Александра Дюжикова.

Полная безбарьерность: как маломобильным одесситам добраться до моря

Главной особенностью работы муниципального инклюзивного пляжа в этом сезоне станет решение проблемы логистики, которая часто является основным барьером для людей с инвалидностью, сообщили в мэрии.

Департамент труда и социальной политики совместно с Департаментом транспорта Одесского горсовета разработали систему централизованных выездов.

Людей с инвалидностью и маломобильные группы населения будут привозить на побережье на комфортабельных, полностью приспособленных автобусах. Такой подход позволяет беспрепятственно добраться до моря даже тем, кто передвигается на колесных креслах или имеет серьезные нарушения здоровья.

Сам пляж на 11-й станции Большого Фонтана спроектирован по стандартам безбарьерности. Здесь обустроены удобные пандусы, тактильная плитка, специальные раздевалки, санузлы и пологие съезды к воде, что делает отдых максимально самостоятельным и комфортным.

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Как отмечают в мэрии, это пространство задумывалось не просто как классическая зона отдыха, а как важный элемент социально-психологической реабилитации, что крайне актуально в условиях войны. Нынешний сезон будет наполнен спортивными, культурными и адаптивными мероприятиями для защитников Украины и людей, получивших травмы.

Восстановление и подготовка пляжа стали результатом большой совместной работы. Проект объединил усилия местных властей, военных, Совета безбарьерности, ветеранов, профильных экспертов, волонтеров и общественных организаций.

Ранее в Одессе проверили, как люди с инвалидностью могут добраться до пляжа на 11 станции Большого Фонтана – от посадки в специальный транспорт до выхода непосредственно на песок и до кромки воды.