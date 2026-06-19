Ключевые моменты:

  • Пляжи прошли жесткое комиссионное обследование согласно распоряжению начальника Одесской ГВА.
  • В список безопасных добавили пляжи на Ланжероне, Дельфине, в Аркадии и два больших пляжа на Большом Фонтане.
  • Список не окончательный — инспекция продолжает обследовать другие участки побережья.

Список открытых пляжей в Одессе: где разрешено купаться

Городские власти Одессы обнародовали обновленный перечень пляжных зон, которые получили акты готовности и безопасны для людей. На этих локациях бизнес и коммунальные службы выполнили все требования военной администрации: обследовали дно, установили защитные заграждения и организовали круглосуточное дежурство спасателей.

В перечень вошли как коммунальные зоны, так и территории известных прибрежных комплексов.

Свежие локации, которые только что прошли проверку:

  • Ланжерон: 7 участков в районе двух шаров и пляж возле ресторана «Веранда»;
  • «Дельфин»: пляжные заведения UnderAir и «Либерти»;
  • Аркадия: пляж заведения «Кокос»;
  • 14-я станция Большого Фонтана: коммунальный пляж;
  • Район ресторана «Юг»: коммунальный пляж.

Какие пляжи Одессы открыли раньше: проверенные локации

Кроме новых участков, в городе продолжают полноценно работать зоны отдыха, получившие акты готовности в начале июня. Локации, которые открылись раньше:

  • «Дельфин»: комплекс «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмежність» (Беспредел);
  • Малый Фонтан: комплекс «Ла Камбала»;
  • Аркадия: два пляжа комплекса «Ред Лайн» и один пляж комплекса «Портофино»;
  • 10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;
  • 11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж;
  • 12-я станция Большого Фонтана: комплекс «Паблик»;
  • 14-я станция Большого Фонтана: комплекс «Куба»;
  • 15-я станция Большого Фонтана: комплекс «Пляж-15»;
  • 16-я станция Большого Фонтана: пляж «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро».

Военные и представители мэрии напоминают, что находиться на других, не проверенных участках побережья, до сих пор строго запрещено из-за минной опасности. Также в городе обещают расширить список доступных зон для безопасного отдыха.

Поездка к морю на собственном авто может обойтись гораздо дороже, чем раньше. Из-за нового тарифа в 60 гривен в час отдых для семей с детьми превращается в дорогое удовольствие, а горожане уже массово выражают недовольство.

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