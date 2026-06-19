Ключевые моменты:
- Пляжи прошли жесткое комиссионное обследование согласно распоряжению начальника Одесской ГВА.
- В список безопасных добавили пляжи на Ланжероне, Дельфине, в Аркадии и два больших пляжа на Большом Фонтане.
- Список не окончательный — инспекция продолжает обследовать другие участки побережья.
Список открытых пляжей в Одессе: где разрешено купаться
Городские власти Одессы обнародовали обновленный перечень пляжных зон, которые получили акты готовности и безопасны для людей. На этих локациях бизнес и коммунальные службы выполнили все требования военной администрации: обследовали дно, установили защитные заграждения и организовали круглосуточное дежурство спасателей.
В перечень вошли как коммунальные зоны, так и территории известных прибрежных комплексов.
Свежие локации, которые только что прошли проверку:
- Ланжерон: 7 участков в районе двух шаров и пляж возле ресторана «Веранда»;
- «Дельфин»: пляжные заведения UnderAir и «Либерти»;
- Аркадия: пляж заведения «Кокос»;
- 14-я станция Большого Фонтана: коммунальный пляж;
- Район ресторана «Юг»: коммунальный пляж.
Какие пляжи Одессы открыли раньше: проверенные локации
Кроме новых участков, в городе продолжают полноценно работать зоны отдыха, получившие акты готовности в начале июня. Локации, которые открылись раньше:
- «Дельфин»: комплекс «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмежність» (Беспредел);
- Малый Фонтан: комплекс «Ла Камбала»;
- Аркадия: два пляжа комплекса «Ред Лайн» и один пляж комплекса «Портофино»;
- 10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;
- 11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж;
- 12-я станция Большого Фонтана: комплекс «Паблик»;
- 14-я станция Большого Фонтана: комплекс «Куба»;
- 15-я станция Большого Фонтана: комплекс «Пляж-15»;
- 16-я станция Большого Фонтана: пляж «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро».
Военные и представители мэрии напоминают, что находиться на других, не проверенных участках побережья, до сих пор строго запрещено из-за минной опасности. Также в городе обещают расширить список доступных зон для безопасного отдыха.
Поездка к морю на собственном авто может обойтись гораздо дороже, чем раньше. Из-за нового тарифа в 60 гривен в час отдых для семей с детьми превращается в дорогое удовольствие, а горожане уже массово выражают недовольство.
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