Ключевые моменты:

Несмотря на официальный запрет и минную опасность, курорт Росейка продолжает принимать отдыхающих.

Часть баз отдыха работает, хотя местные власти заявляют, что гарантировать безопасность невозможно.

Туристы сознательно едут на отдых, несмотря на риск мин, обстрелов и отсутствие укрытий.

В Росейке нет обследованного морского дна, систем оповещения, маршрутов эвакуации и спасательной инфраструктуры.

На закрытых пляжах оперативное спасение может оказаться невозможным, поскольку из-за минной опасности спасатели не всегда могут выйти в море.

Что происходит в Росейке во время войны

Несмотря на официально закрытые пляжи и предупреждения о минной опасности, курорт Росейка в Одесской области продолжает принимать отдыхающих. Часть баз работает, люди купаются в море, хотя местные власти подчёркивают: гарантировать безопасность здесь невозможно.

Отдыхающий Михаил рассказал, что выбирает этот курорт из-за удобного выхода к морю. По его словам, за последние три года стоимость проживания заметно выросла: если в 2024 году номер на двоих с кондиционером, холодильником и санузлом стоил 700 гривен, то сейчас — около 1000 гривен в сутки.

Мужчина признаётся, что минная опасность его не останавливает, поскольку он считает, что морских мин у самого берега нет.

Такого же мнения придерживаются туристки Людмила и Татьяна, приехавшие из Чернигова.

«После Чернигова нам уже ничего не страшно», — говорят женщины.

Ещё одна отдыхающая, Анжелика, не скрывает, что осознаёт риски, однако всё равно решила приехать к морю.

По её словам, туристов сейчас значительно меньше, чем до начала полномасштабной войны. Многие базы отдыха не работают, а те, которые открылись, вынуждены принимать гостей в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.

Лиманский сельский голова Василий Резниченко пояснил, что официально открыть пляжи сейчас невозможно. Причинами остаются минная опасность, угроза ракетных ударов, невозможность обследовать морское дно, а также невыполнение обязательных требований безопасности.

По его словам, на территории курорта отсутствуют укрытия, системы оповещения, маршруты эвакуации и другая инфраструктура, необходимая для безопасного отдыха.

Несмотря на это, люди продолжают приезжать не только в Росейку, но и на соседний курорт Катранка, игнорируя предупреждающие знаки об опасности.

Добавим, что журналисты не обнаружили укрытий ни у побережья, ни возле входов на пляж. Большинство торговых точек оставались закрытыми, работали лишь несколько магазинов.

Напомним, по состоянию на 30 июля 2026 года в Одесской области официально открыты только 40 пляжных участков — 39 в Одессе и один в Черноморске. Все остальные популярные курорты, включая Затоку, Каролино-Бугаз, Грибовку, Санжейку, Курортное, Сергеевку, Лебедёвку, Росейку, Катранку, Крыжановку, Фонтанку и Сычавку, остаются закрытыми.

В ГСЧС подчёркивают: если человека унесёт течением или на закрытом пляже произойдёт другая чрезвычайная ситуация, рассчитывать на быстрое спасение не стоит. Из-за угрозы дрейфующих морских мин выход спасателей в море может представлять смертельную опасность уже для них самих. Именно поэтому ответственность за решение купаться на закрытых пляжах полностью ложится на самого отдыхающего.

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Источник: Суспільне