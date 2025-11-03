Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Ключевые моменты:

громады присоединились к всеукраинскому проекту по профориентации молодежи.

Школьникам помогут определить интересы и способности, а также выбрать будущую специальность в соответствии с потребностями рынка труда.

Детали

В Одесской области стартовал национальный пилотный проект по профессиональной ориентации, к которому присоединились 27 объединенных территориальных громад. Как сообщили в Одесской областной военной администрации, проект направлен на создание эффективной системы поддержки молодежи в выборе будущей профессии.

В рамках инициативы для школьников будут проводиться мероприятия, которые помогут:

Определить их интересы и способности.

Получить профессиональные консультации для выбора специальности.

Сформировать мотивацию к саморазвитию и стать более конкурентоспособными на рынке труда.

Ключевую роль в реализации проекта будут играть именно громады, которые будут обеспечивать качественное планирование карьеры для школьников и формирование их образовательной стратегии. Эта инициатива является частью государственного подхода к созданию системы, которая предоставит молодежи оптимальные условия для выбора профессионального пути, учитывая как индивидуальные особенности, так и актуальные потребности рынка труда.

