Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Ключевые моменты:
- громады присоединились к всеукраинскому проекту по профориентации молодежи.
- Школьникам помогут определить интересы и способности, а также выбрать будущую специальность в соответствии с потребностями рынка труда.
Детали
В Одесской области стартовал национальный пилотный проект по профессиональной ориентации, к которому присоединились 27 объединенных территориальных громад. Как сообщили в Одесской областной военной администрации, проект направлен на создание эффективной системы поддержки молодежи в выборе будущей профессии.
В рамках инициативы для школьников будут проводиться мероприятия, которые помогут:
- Определить их интересы и способности.
- Получить профессиональные консультации для выбора специальности.
- Сформировать мотивацию к саморазвитию и стать более конкурентоспособными на рынке труда.
Ключевую роль в реализации проекта будут играть именно громады, которые будут обеспечивать качественное планирование карьеры для школьников и формирование их образовательной стратегии. Эта инициатива является частью государственного подхода к созданию системы, которая предоставит молодежи оптимальные условия для выбора профессионального пути, учитывая как индивидуальные особенности, так и актуальные потребности рынка труда.
