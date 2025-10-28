Ключевые моменты:
- Трамвай №18 вернулся на маршрут,
- С 14 октября в Одессе временно не работали сразу три маршрута — №1, №18 и №20.
- Первым восстановили трамваи №1 и №7, теперь же на линии снова курсирует и 18-й.
Трамвай №18 снова на линии в Одессе
После длительного перерыва в Одессе возобновил работу трамвайный маршрут №18. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета 28 октября.
С 14 октября движение трамваев №1, №18 и №20 было временно приостановлено из-за проведения технических работ. Специалисты коммунального предприятия проводили ремонт контактной сети и путей, чтобы повысить безопасность и надёжность движения.
На прошлой неделе были восстановлены трамвайные маршруты №1 и №7, а теперь на линию вернулся и трамвай №18 по маршруту «Куликово поле – 16-я станция Большого Фонтана».
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что пассажиры одесских трамваев и троллейбусов теперь могут оплачивать проезд еще удобнее — просто отсканировав QR-код и выбрав карту любого банка.
