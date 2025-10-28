Ключевые моменты:

Нападение в Одессе: люди в форме избили военного

В Приморском районе Одессы произошел инцидент с участием действующего военнослужащего, который проходит лечение. Как сообщил офицер ВСУ Александр Грамарчук («Гром»), группу неизвестных мужчин в военной форме заметили возле одного из домов. Они представились сотрудниками Приморского районного ТЦК и СП, показали военные билеты и служебные удостоверения. Некоторые имели документы добровольческого объединения.

Во время разговора нападавшие начали оскорблять бойца, называя его «тыловой крысой». Когда военный предъявил свой билет, один из мужчин вырвал его из рук и повредил обложку. После словесного конфликта один из злоумышленников применил перцовый баллон. После этого нападавшие сели в два автомобиля и уехали.

Одесский ТЦК проводит проверку

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что знают о происшествии и начали служебную проверку. Сейчас выясняют, действительно ли участники нападения имеют отношение к структурам ТЦК или добровольческим формированиям.

«В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП, будет немедленно инициировано служебное расследование», — говорится в официальном заявлении.

Однако Грамарчук заявил, что такой ответ его не устраивает. Он требует назвать имена нападавших и зарегистрировать уголовное производство в Едином реестре досудебных расследований.

