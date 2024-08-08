В Одессе снова ощущался неприятный запах: экологи рассказали о последствиях

Как заявили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа, в результате возгораний на полях орошения в Одесской области на последней неделе было уничтожено 16 гектаров камыша, а в воздух попало более 11 тысяч тонн углекислого газа (CO2).

«Это не только загрязняет воздух, которым мы дышим, но и способствует разрушению природного баланса и изменениям климата. Пожары в природных экосистемах, возгорание посевов и лесополос – это не просто выбросы сажи и токсичных газов, а разрушительный удар по нашей планете. Каждый раз, когда мы игнорируем правила пожарной безопасности, мы шагаем в сторону экологической катастрофы», – отмечается в сообщении.

Напомним, что последние недели одесситы жаловались на сильное зловоние, которое становилось невыносимым по ночам. Сначала это был запах сероводорода, позже – гари. При этом мэрия, проводя замеры вредных веществ днем, ничего не обнаружила.

В то же время, как пояснил биолог Виктор Развожаев, тот факт, что зловонный запах распространяется по всей Одессе и долго держится, связан с известным феноменом, который наблюдается у нас последние несколько десятилетий.

По словам биолога, при определенных соотношениях температуры, атмосферного давления и влажности над Одессой образуется своеобразный «колпак», который «запирает» воздух. И все испарения – от лиманов, свалок, моря, нефтебаз – концентрируюся и дают такой эффект.

Как утверждает Развожаев, одесситы перестанут чувствовать вонь в городе уже во второй половине августа. В конце месяца область накроет циклон, который снизит атмосферное давление над городом, в результате чего неприятные запахи перестанут накапливаться и дышать станет легче. Кроме того, дожди снизят количество пожаров в экосистемах, являющихся основным источником неприятных «ароматов».

По данным ГСЧС, пожары на открытой территории в разных районах Одессы в настоящее время не утихают: так, в среду, 7 августа, таковых было 42, в том числе в 33 случаях горела сухая растительность на общей площади 16 гектаров.

Вероятной причиной возгораний спасатели называют неосторожное обращение с огнем.