В Одессе установили модернизированные светофоры на трех оживленных перекрестках (фото)

Об этом сообщили коммунальщики учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).

Так, специалисты предприятия оборудовали еще три перекрестка:

проспект Шевченко – Армейская;

проспект Шевченко – Шампанский переулок;

проспект Украинских Героев – улица Троицкая.

Коммунальщики установили на светофорах блоки бесперебойного питания, благодаря которым все они могут работать от 3 до 8 часов в автономном режиме.

Ранее работы по модернизации светофоров специалисты провели в Киевском и Хаджибейском районах города.