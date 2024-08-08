В Одессе установили модернизированные светофоры на трех оживленных перекрестках (фото)

На улицах Одессы продолжается модернизация светофорных объектов, чтобы они могли работать в случаях отключений света. Недавно такими светофорами оборудовали еще три оживленных перекрестка.
Об этом сообщили коммунальщики учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).
Так, специалисты предприятия оборудовали еще три перекрестка:
- проспект Шевченко – Армейская;
- проспект Шевченко – Шампанский переулок;
- проспект Украинских Героев – улица Троицкая.
Коммунальщики установили на светофорах блоки бесперебойного питания, благодаря которым все они могут работать от 3 до 8 часов в автономном режиме.
Ранее работы по модернизации светофоров специалисты провели в Киевском и Хаджибейском районах города.