Откуда в Одессе неприятный запах: что говорят эксперты

Нормы качества воздуха и данные его мониторинга

Отвратительный запах ощущается во всем городе. Но самый зловонный, до тошноты — в Киевском и Хаджибейском районах. Версии происхождения этой вони одесситы выдвигают самые разные. А мониторинг воздуха, который проводят специалисты факультета гидрометеорологии и экологии ОНУ им. И.И. Мечникова, показывает наличие в нем диоксида серы и превышение предельно допустимых норм содержания двуокиси азота.

Основным санитарно-гигиеническим нормативом качества атмосферного воздуха в Украине является предельно допустимая концентрация (ПДК). Это — максимальная концентрация вредной примеси в воздухе, которая не оказывает вреда здоровью человека, включая отдаленные последствия.

Максимальная разовая предельно допустимая концентрация диоксида серы (SO2) — 0,5 мг/м3, диоксида азота (NO2) — 0,2 мг/м3.

Диоксид серы относится к умеренно опасным веществам. Диоксид азота — особенно токсичен. В больших дозах он может стать сильнейшим неорганическим ядом. Даже в небольших концентрациях — раздражает дыхательные пути, в больших — вызывает отек легких.

По последним данным мониторинга, показатель по диоксиду серы все еще в пределах ПДК — 0, 372 мг/м3. А вот по содержанию двуокиси азота зафиксировано превышение — 0, 208 мг/м3.

Причину вони до сих пор не выяснили

Компетентные органы ситуацию пока не комментируют. В службе экологического контроля Коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» горсовета заявляют, что химические показатели состава воздуха в норме. В то же время специалисты муниципального департамента экологии предполагают, что источником запаха может быть камыш, который горит на Полях орошения.

Не может определить источник вони и ГСЧС. По заявлению жителей Приморского района специалисты отделения радиационного, химического и бактериологического обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью газоанализатора провели замеры воздуха. Показатели на хлор, аммиак, кислород, сероводород и горючие газы — в норме, — уверяют спасатели.

«Под колпаком» смородины: мнения специалистов

В целом, считают специалисты, вонь, колебания концентрации токсичных веществ обусловлены аномальной жарой. И Одесса сталкивается с этой проблемой не впервые.

— При определенных соотношениях температуры, атмосферного давления и влажности над городом образуется своеобразный колпак, который «замыкает» воздух. И все испарения — от лиманов, свалок, моря, нефтебаз — все концентрируется и дает такой эффект. Не исключено, что феномен связан с радикальным изменением розы ветров, которое, в свою очередь, обусловлено бессистемным высотным строительством. То, что ветры в Одессе изменили направления, фиксировали многие исследователи, — отмечает биолог Виктор Развожаев.

— Как бы там ни было: сам по себе смрад не несет особого вреда, он не смертелен. Да, сочетание условий, которые его породили, могут создать проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы, сердечников. Но это точно не химическая атака.

Председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский выдвигает несколько причин вони. Одна из них — сероводород, поднявшийся из глубины Черного моря. По мнению эколога, прошлогодняя диверсия на Каховской ГЭС привела к попаданию большого количества пресноводной растительности и отходов в Черное море. Эти материалы накапливались на дне, выделяя дополнительный сероводород.

Еще одной причиной вони может быть массовый мор рыбы в Хаджибеевском лимане. Рыба разлагается, ее никто не убирает. А направление ветра со стороны лимана может переносить неприятный запах на большие площади.

— Преобладающее направление ветра в последние дни в сторону моря. Поэтому причина, действительно, может быть в Хаджибейском лимане. Кроме того, этот запах может исходить от станции биоочистки «Северная», — предполагает Балинский, — Она также расположена в той стороне. Нельзя исключать и сероводород, поднявшийся из глубины Черного моря. Необходим тщательный мониторинг, чтобы установить истинные причины явления.

Что советуют медики

Если вы чувствуете неприятный запах, рекомендуют в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, надо закрыть окна и двери, воздержаться от пребывания на открытом воздухе. В то же время считают специалисты, хотя ситуация бесспорно неприятная, но на состоянии людей она вряд ли скажется. Как показывает практика, даже пятикратное превышение предельно допустимого показателя не приводит к чему-то страшному вроде летальных случаев — за очень редкими исключениями.