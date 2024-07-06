Одесситы жалуются на зловонный запах: в чем причина?

Стоит напомнить, что летнее зловоние уже стало обычным для Одессы явлением последние лет двадцать. Как правило оно наблюдается при резком повышении температуры и всегда порождает легкую панику у горожан.

При этом, отмечает Виктор Развожаев, разные службы многократно проверяли состав воздуха, но ничего не находили.

По словам биолога, сильная вонь, на которую массово жалуются одесситы, обусловлена резким повышением температуры.

«На самом деле, все просто. При определенных соотношениях температуры, атмосферного давления и влажности над Одессой образуется своеобразный колпак, который «запирает» воздух. И все испарения – от лиманов, свалок, моря, нефтебаз – все концентрируется и дает такой эффект. Не исключено, что феномен связан с радикальным изменением розы ветров, которое, в свою очередь, обусловлено бессистемным высотным строительством. То, что ветра в Одессе поменяли направления, фиксировали многие исследователи, однако пока что системной работы по этому поводу никто не написал», – цитирует слова биолога «Думская».

Таким образом, отмечает специалист, особого вреда эта вонь не несет и уж точно не является смертельной.

«Да, сочетание условий, которые ее породили, могут создать проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы, сердечников и других. Но это точно не химическая атака», – поясняет Развожаев.

По его словам, неприятный эффект может продлиться как минимум до середины июля.

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