8 августа – День войск связи ВСУ: чей это праздник

История Дня войск связи

Этот праздник был установлен в 2000 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы №154/2000 «О Дне войск связи».

Как отмечалось в документе, этот праздник вводится: «учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства».

Дата праздника была выбрана не случайно: именно 8 августа в 1920 году в Киеве началась подготовка военных связистов на Киевских военно-инженерных курсах на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища.

Также напомним, что 4 августа в Украине отмечали День Военно-воздушных сил ВСУ

Уже третий год полномасштабного вторжения россии наши военные защищают Украину. Войска связи и кибербезопасности ВСУ играют немаловажную роль в противостоянии российским оккупантам.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, благодаря слаженности и высокому уровню подготовки специалистов связи в начале большой войны удалось удержать и наладить систему боевого управления воинскими частями и подразделениями украинских войск.

В то же время деятельность этого рода войск не является публичной, поскольку от безопасности и устойчивости связи военных зависит общая работа Сил обороны.

Чем занимаются войска связи ВСУ

К главным задачам военных-связистов относится обеспечение возможности Вооруженных сил Украины осуществлять боевую деятельность, координировать действия различных подразделений, обеспечивать их постоянную связь, а также каналы связи для поддержания боеготовности и возможности оперативного реагирования.

Не менее важным является обеспечение управления войсками на разных уровнях, которое предоставляется связистами.

Сегодня же, в условиях войны высокой интенсивности и во времена, когда технологии быстро развиваются, связистам нужно не только обеспечивать качественную, оперативную и устойчивую связь между войсками, но и адаптироваться к современным требованиям в технике и при этом противодействовать попыткам врага испортить эту связь.

Одним из публичных проявлений работы связистов является перехват разговоров оккупантов, которые за более чем два года большой войны уже слышали немало украинцев. В них россияне часто жалуются на свое моральное состояние, обеспечение, большие потери в подразделениях или плохое отношение со стороны командования.

Какие знания нужны связистам

Для службы в войсках связи ВСУ желательно иметь высшее техническое образование, чтобы понимать, например, как работают те или иные законы физики. То есть связисты – это как правило «технари».

Не менее полезными в этом виде войск будут и люди, которые занимались IT-технологиями или радиосвязью, но, как говорят сами связисты, «это не только о радиосвязи, потому что есть проводная связь, роутеры, те же серверы».

В то же время для службы в подобном роде войск могут быть полезными даже такие навыки, как умение подключить роутер или настроить что-то в компьютере, поскольку у многих мобилизованных военнослужащих могут отсутствовать эти знания. Всему остальному, если есть базовое понимание работы определенных технологий, можно научиться.

Дорогие связисты, благодарим вас за ежедневную тяжелую работу, за оборону Украины. Сил, здоровья и победы!

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Фото goaltime.com.ua