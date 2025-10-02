Ключевые моменты:
- Петиция о создании городской военной администрации в Одессе собрала более 25 тысяч подписей за несколько дней;
- Теперь эту петицию должен рассмотреть президент;
- Инициатор петиции, считает создание городской военной администрации необходимым для укрепления безопасности и стабильной работы власти в условиях войны.
Такие данные обнародованы в разделе электронных петиций на официальном сайте главы государства.
Как сообщала «Одесская жизнь», 24 сентября на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой создать в Одессе городскую военную администрацию.
Автор инициативы Иван Казарчук считает, что такая меря необходима для усиления безопасности и стабильной работы органов власти в условиях войны.
Теперь данную петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Ранее Министерство развития громад и территорий внесло Одессу в список территорий, на которых ведутся боевые действия.