Петиция президенту

Ключевые моменты:

  • Петиция о создании городской военной администрации в Одессе собрала более 25 тысяч подписей за несколько дней;
  • Теперь эту петицию должен рассмотреть президент;
  • Инициатор петиции, считает создание городской военной администрации необходимым для укрепления безопасности и стабильной работы власти в условиях войны.

Такие данные обнародованы в разделе электронных петиций на официальном сайте главы государства.

Петиция о военной администрации в Одессе набрала 25 тыс. голосов

Как сообщала «Одесская жизнь», 24 сентября на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой создать в Одессе городскую военную администрацию.

Автор инициативы Иван Казарчук считает, что такая меря необходима для усиления безопасности и стабильной работы органов власти в условиях войны.

Теперь данную петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Ранее Министерство развития громад и территорий внесло Одессу в список территорий, на которых ведутся боевые действия.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме