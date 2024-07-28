В Одессе отобрали пробы воздуха, чтобы узнать, в чем причина вони

В Одессе отобрали пробы воздуха, чтобы узнать, в чем причина вони

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний отобрали образцы атмосферного воздуха, чтобы понять, в чем причина неприятного запаха, на который начали массово жаловаться одесситы.

Об этом сообщается на странице Центра в Facebook.

Напомним, жители ряда районов Одессы жалуются на невыносимый, «до тошноты» запах то ли канализации, то ли гниющей рыбы, то ли каких-то химикатов. Наиболее ощутим этот запах в Киевском и Хаджибейском районах города. Показательно, что чаще всего этот запах дает о себе знать либо ночью, либо ранним утром.

«С целью немедленного реагирования… 27.07.2024, специалистами Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний отобрали образцы атмосферного воздуха в 3 обозначенных точках. Также произведен отбор проб поверхностных водоемов», – говорится в сообщении.

В настоящее время исследование продолжается, результаты Центр обещает объявить дополнительно.

Тем, кто ощущает неприятный запах, специалисты рекомендуют закрывать окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу.

В то же время одесситов заверили, что «ситуация остается под контролем».

Ранее биолог Виктор Развожаев объяснил причину неприятного запаха в Одессе резким повышением температуры воздуха, а также не исключил тот факт, что феномен связан с «радикальным изменением розы ветров, которое, в свою очередь, обусловлено бессистемным высотным строительством».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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