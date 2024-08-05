Новости Одессы и Одесской области

К Одессе приближается стена огня: спасатели показали причину запаха гари

К Одессе приближается стена огня: спасатели показали причину запаха гари

Удушливый запах гари уже несколько дней мучает одесситов. Люди жалуются на вонь и вынуждены закрывать окна. Причиной оказался горящий камыш на полях фильтрации. Пожар движется в сторону города.

Впечатляющие кадры полыхающего камыша на площади в 160 тыс км опубликовали спасатели Одесской области. Впрочем, жителям города это грозит только запахом гари. Преодолеть поля фильтрации и объездную дорогу огню не по силам.

Спасатели отмечают, что происходит тление торфяных слоев, из-за чего кардинально изменилось качество воздуха в нашем городе.

За последние четверо суток уничтожено 160 тысяч квадратных метров земли.

Причиной пожара спасатели называют человеческий фактор: умышленный поджог, самовольное сжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнем.

«Люди жалуются, что «нечем дышать», забывая о том, что сами же в этом виноваты!», — говорят пожарные.

Напомним, жители разных районов города с июля жалуются на невыносимый, «до тошноты» запах то ли канализации, то ли гниющей рыбы, то ли каких-то химикатов. Чаще всего этот зап ие несколько дней произошло резкое повышение концентрации диоксидов серы (SO2) и азота (NO2). Пик приходился на ночные часы, показатели диоксида азота даже превысили предельно допустимые.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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