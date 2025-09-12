Ключевые моменты:

В Новороссийске 29 августа произошел разлив не менее 10 тонн нефтепродуктов;

Пятно площадью около 350 км² распространяется в сторону Крыма;

Украина задействовала Госэкоинспекцию для мониторинга ситуации;

В Черном море у берегов Одессы замеры не показали превышений концентрации нефтепродуктов;

Предусмотрены меры на случай попадания загрязнения к украинскому побережью.

29 августа в порту Новороссийска во время проведения грузовой операции в Черное море вытекло не менее 10 тонн нефтепродуктов, в результате чего образовалось пятно площадью около 350 км². Оно достигло побережья Краснодарского края и движется в сторону Крыма. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Чтобы предотвратить возможное загрязнение в пределах Одесской и Херсонской областей, Госэкоинспекция организовала наблюдения, наладила взаимодействие с профильными службами, среди которых ГП ПМПУ, космическое агенство и нацпарк «Нижнеднепровский». А также инициировала созыв внеочередных заседания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС “с целью планирования мероприятий по локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья Черного моря”.

Первые проверки, проведенные в Одессе 2 и 9 сентября, не выявили превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в море.

Ситуация остаётся на контроле Госэкоинспекции и её региональных подразделений.

Напомним, в декабре 2024 года в Черном произошел разлив 8 тонн мазута из-за аварии двух российских танкеров: Вологонефть-239 и Вологонефть-212. Мазут, который вытек в результате затопления судов, привел к экологической катастрофе в оккупированном Крыму. Впоследствии загрязняющие вещества добрались до побережья Одесской области. Новые выбросы фиксируются экологами регулярно.

