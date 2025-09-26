Ключевые моменты:

Доцентку одного из одесских вузов задержали на границе — она готовилась сбежать в Россию;

Женщина работала на ФСБ: собирала данные о военных и складах с оружием;

Пыталась завербовать сослуживцев украинских военных.

Задержание агента ФСБ в Одессе

По данным СБУ, доцент одесского вуза попала в поле зрения российских спецслужб еще раньше — через соцсеть «ВКонтакте», где она открыто поддерживала захват южных регионов Украины. За лояльность ей пообещали должность преподавателя в одном из университетов Москвы.

Главной задачей предательницы было выявление мест временного размещения украинских войск, аэродромов и складов с боеприпасами. Для этого она пыталась наладить личные связи с военными, живущими по соседству, и склонить их к сотрудничеству.

Сотрудники СБУ задержали женщину накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ. При себе она уже имела соответствующие билеты на автобус. Во время обысков были изъяты гаджеты с подготовленными отчетами для ФСБ.

Женщине предъявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас она под стражей. Ей грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Читайте также: СБУ предотвратила масштабный теракт в порту Одесской области – задержаны два вражеских агента