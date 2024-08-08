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В Одесі знову відчувався неприємний запах: екологи розповіли про наслідки

В Одесі знову відчувався неприємний запах: екологи розповіли про наслідки

Сьогодні вранці, у четвер, 8 серпня 2024 року, в Одесі знову відчувався смердючий запах, схожий на запах гару. При цьому пожежі у різних точках міста продовжуються.

Як заявили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, в результаті займань на полях зрошення в Одеській області останнього тижня було знищено 16 гектарів очерету, а в повітря потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу (CO2).

«Це не лише забруднює повітря, яким ми дихаємо, а й сприяє руйнуванню природного балансу та змінам клімату. Пожежі в природних екосистемах, загоряння посівів та лісосмуг – це не просто викиди сажі та токсичних газів, а й руйнівний удар по нашій планеті. Щоразу, коли ми ігноруємо правила пожежної безпеки, ми робимо крок у бік екологічної катастрофи», – наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, що останні тижні одесити скаржилися на сильний сморід, який ставав нестерпним ночами. Спочатку це був запах сірководню, пізніше – гару. При цьому мерія, проводячи виміри шкідливих речовин вдень, нічого не виявила.

У той же час, як пояснив біолог Віктор Развожаєв, той факт, що смердючий запах поширюється по всій Одесі і довго тримається, пов’язаний із відомим феноменом, який спостерігається у нас протягом останніх кількох десятиліть.

За словами біолога, за певних співвідношеннях температури, атмосферного тиску та вологості над Одесою утворюється своєрідний «ковпак», який «закриває» повітря. І всі випари – від лиманів, звалищ, моря, нафтобаз – концентруюсь і дають такий ефект.

Як стверджує Развожаєв, одесити перестануть відчувати сморід у місті вже у другій половині серпня. Наприкінці місяця область накриє циклон, який зменшить атмосферний тиск над містом, внаслідок чого неприємні запахи перестануть накопичуватися і дихати стане легше. Крім того, дощі зменшать кількість пожеж в екосистемах, які є основним джерелом неприємних «ароматів».

За даними ДСНС, пожежі на відкритій території у різних районах Одеси наразі не вщухають: так, у середу, 7 серпня, таких було 42, у тому числі у 33 випадках горіла суха рослинність на загальній площі 16 гектарів.

Імовірною причиною спалахів рятувальники називають необережне поводження з вогнем.

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