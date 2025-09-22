Об этом сообщает пресс-служба горсовета на своем сайте.
Ключевые моменты:
- Закрывается бювет на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1
- Ремонт планируют завершить до конца 2025 года.
Бюветы в Одессе
Ближайший альтернативный бювет расположен на проспекте Небесной Сотни, 14.
Напомним, в Одессе функционирует 16 бюветных комплексов со скважинами глубиной от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на балансе и обслуживании КП «Сервисный центр». Вода из скважин подается свободно и бесплатно для всех желающих.
