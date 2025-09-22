Об этом сообщает пресс-служба горсовета на своем сайте.

Ключевые моменты:

Закрывается бювет на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1

Ремонт планируют завершить до конца 2025 года.

Бюветы в Одессе

Ближайший альтернативный бювет расположен на проспекте Небесной Сотни, 14.

Напомним, в Одессе функционирует 16 бюветных комплексов со скважинами глубиной от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на балансе и обслуживании КП «Сервисный центр». Вода из скважин подается свободно и бесплатно для всех желающих.

