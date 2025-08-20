Ключевые моменты:

В Одессе с 21 августа 2025 года изменили схему движения на перекрестке Генуэзской и Курортного переулка: поворот налево в сторону Аркадии запретили, теперь водители должны двигаться направо и разворачиваться на площади Десятого апреля.



Ранее на этом месте установили светофор, чтобы упорядочить движение пешеходов и уменьшить пробки, однако ситуация не улучшилась: машины из переулка всё равно тормозили поток на главной улице.



В транспортной комиссии горсовета подчёркивают, что нужны дополнительные шаги — например, перенести светофор и переход ближе к торговым центрам «Таврия» и «Сильпо», чтобы движение стало более предсказуемым и менее хаотичным.

При выезде из Курортного переулка на Генуэзскую запретили поворот налево

В мэрии Одессы сообщили, что с 21 августа 2025 года меняется схема движения на перекрёстке улицы Генуэзской и Курортного переулка.

При выезде из Курортного переулка поворот налево в сторону Аркадии будет запрещён. Там появится дорожный знак 4.2 «Движение направо».

Для движения в сторону Аркадии необходимо будет развернуться на площади Десятого апреля согласно схеме, указанной на установленных информационных табличках.

Ранее там установили новый светофор. Его цель — упорядочить движение пешеходов, которые раньше переходили дорогу каждые 5–10 секунд, создавая постоянные пробки.

Но это не помогло избавиться от заторов. Ситуацию прокомментировал глава транспортной комиссии Одесского горсовета Пётр Обухов:

Сейчас, по его словам, пешеходы накапливаются и переходят дорогу раз в минуту. — По задумке, это должно было разгрузить поток автомобилей, однако существенного улучшения ситуации с пробками не произошло, — рассказал депутат.

Он объяснил, что хотя пешеходам стало удобнее переходить улицу, основная проблема пробок оставалась. Автомобили, выезжающие или заезжающие в этот переулок, постоянно тормозили движение по главной улице.

Поэтому депутат вместе с транспортниками предложили запретить левый поворот для тех, кто выезжает из переулка. Это должно уменьшить количество остановок и сделать движение более равномерным.

Как видим, в мэрии к рекомендации прислушались.

Принятых мер недостаточно

Хотя, по словам Петра Обухова, оптимальным решением было бы перенести светофор и пешеходный переход за Курортный переулок — так, чтобы он соединял «Таврию» и «Сильпо», расположенные по обе стороны Генуэзской. Тогда автомобили, выезжающие из переулка, могли бы двигаться только тогда, когда для пешеходов горит зелёный свет.

Это позволило бы избежать нарушений, ведь сейчас, несмотря на то что Генуэзская является главной, водители постоянно пропускают транспорт, выезжающий из Курортного, что и создаёт пробки.

Депутат планирует продвигать эту идею, чтобы улучшить дорожную ситуацию, которая сейчас, по его мнению, является хаотичной.

