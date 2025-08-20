кишківник

Ключевые моменты:

  • Акция состоится 21 августа 2025 года в медучреждениях Одессы при поддержке Департамента здравоохранения горсовета.
  • Скрининг заключается в лабораторном анализе кала на скрытую кровь. Пройти его можно с 8:00 до 10:00 по е-направлению или по собственному желанию.
  • Обязательное условие: соблюдение правил сбора материала.
  • Для обследования определены восемь медучреждений в разных районах города.

Где и как пройти бесплатный скрининг

21 августа одесситов приглашают принять участие в профилактической акции по выявлению колоректального рака. Участникам предлагают пройти лабораторное исследование кала на скрытую кровь — это простой и доступный метод, который помогает выявить опасные изменения на ранних стадиях.

Анализ можно сдать с 8:00 до 10:00 в клинико-диагностических лабораториях городских медучреждений. Для этого достаточно обратиться по е-направлению или прийти самостоятельно.

Почему онкоскрининг важен

Врачи подчеркивают: своевременная диагностика может спасти жизнь. Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний, но при выявлении на раннем этапе он успешно лечится.

Адреса медучреждений, где можно пройти скрининг

  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №4 — ул. Левитана, 62, 1-й этаж, процедурный каб. №13.
  2. Консультативно-диагностический центр (КДЦ) №6 — ул. Добровольцев, 26а, 1-й этаж, каб. №106.
  3. КДЦ №20 — ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №346.
  4. КДЦ №29 — ул. Крымская, 66, 1-й этаж, каб. №6.
  5. Городская клиническая больница №1 — ул. Болгарская, 38, 3-й этаж, лаборатория.
  6. Городская больница №5 — ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, лаборатория.
  7. Городская больница №8 — Фонтанская дор., 110, 2-й этаж поликлинического корпуса.
  8. Городская клиническая больница №11 — ул. Виталия Нестеренко, 5г, 1-й этаж, центральная лаборатория.

Как правильно собрать и хранить образец кала для анализа

Требования к контейнеру

  • Используйте специальный контейнер для кала. Некоторые из них имеют встроенную ложку с крышкой, что облегчает сбор материала.
  • Контейнер должен быть достаточно широким, чтобы удобно добавлять образец, и вмещать до 2 г кала.
  • Для транспортировки контейнер желательно положить в пластиковый пакет с абсорбирующим материалом.

Сбор материала у детей

  1. Лучше всего собирать образец после первого утреннего опорожнения кишечника.
  2. Подстелите чистую полиэтиленовую пленку или используйте горшок, предварительно обработанный дезинфицирующим средством.
  3. Если ребенок носит подгузник — положите пленку внутрь, чтобы кал не соприкасался с впитывающим слоем.
  4. Для сбора используйте ложку, шпатель или другой удобный предмет.
  5. Избегайте попадания мочи и посторонних примесей.

Объем образца

  • Для анализа достаточно 3–5 г кала (примерно одна чайная ложка).
  • Важно избегать примесей крови и мочи.

Хранение и транспортировка

  • Образец желательно доставить в медучреждение в тот же день.
  • Кал может храниться не более 3 суток при температуре до +5 °C.
  • Оптимальные условия — холодильник при температуре 2–8 °C.
  • При транспортировке в лабораторию также поддерживайте температуру 2–8 °C.

Важные замечания

  • Контейнер всегда должен быть плотно закрыт.
  • Избегайте протекания, для этого кладите контейнер в пакет с застежкой.
  • Не используйте другие емкости (банки, коробочки) — только специальный стерильный контейнер.
  • Если образец собирается для ребенка, родители или опекуны отвечают за правильность сбора.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме