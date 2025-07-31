Ключевые моменты:
- Специалисты КУ «СМЭП» продолжают модернизацию светофорных объектов в Одессе. Так, новый светофор установлен на перекрестке улицы Генуэзской и Курортного переулка;
- Сейчас оборудование проходит тестирование, вскоре заработает в штатном режиме;
- Светофор улучшит безопасность пешеходов при переходе оживленной улицы.
Так, накануне был завершен монтаж светофора на перекрестке улицы Генуэзской и Курортного переулка, сообщает пресс-служба мэрии города.
Спустя несколько дней тестирования оборудования светофор заработает в штатном режиме.
Как отмечают в мэрии, новое регулирование повысит безопасность пешеходов при переходе улицы.
Также транспортное моделирование показало, что внедрение светофора улучшает движение транспорта по улице Генуэзской в направлении площади Десятого апреля.