Ключевые моменты:

  • Специалисты КУ «СМЭП» продолжают модернизацию светофорных объектов в Одессе. Так, новый светофор установлен на перекрестке улицы Генуэзской и Курортного переулка;
  • Сейчас оборудование проходит тестирование, вскоре заработает в штатном режиме;
  • Светофор улучшит безопасность пешеходов при переходе оживленной улицы.

Так, накануне был завершен монтаж светофора на перекрестке улицы Генуэзской и Курортного переулка, сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты КУ «СМЭП» продолжают модернизацию светофорных объектов в Одессе

Спустя несколько дней тестирования оборудования светофор заработает в штатном режиме.

Как отмечают в мэрии, новое регулирование повысит безопасность пешеходов при переходе улицы.

На перекрёстке улицы Генуэзской и Курортного переулка в Одессе установили современный светофор

Новый светофор на Генуэзской в Одессе

Также транспортное моделирование показало, что внедрение светофора улучшает движение транспорта по улице Генуэзской в направлении площади Десятого апреля.

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