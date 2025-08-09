Ключевые моменты:

Ремонт моста к Одесскому морскому порту – перекрытия и новая схема движения;

Переулок Газовый закрыт с 18 августа по 1 сентября, меняется движение по улицам Приморской и Одария;

С 11 августа по 31 декабря – движение грузовиков по Приморской, отдельная полоса для поворота в порт.

Маршруты общественного транспорта сохраняются, есть альтернативы.

Так, с 18 августа по 1 сентября текущего года будет временно перекрыт переулок Газовый в пределах улицы Приморской.

«Чтобы не создавать пробок, в этот период разрешаем движение транспорта по Приморской в направлении Черноморского Казачества, которое ранее было закрыто», – сказано в сообщении.

Кроме того, меняется схема движения по улице Одария – там на время ремонта вводится двустороннее движение, чтобы водители могли быстро и удобно объехать перекрытый участок.

Помимо этого, в период с 11 августа по 31 декабря 2025 года разрешено движение грузового транспорта по улице Приморской – от Черноморского Казачества до Военного спуска. Также будет организована отдельная полоса для левого поворота грузового транспорта в порт для продолжения беспрепятственного движения другого транспорта по улице.

В мэрии также отмечают: чтобы избежать скопления транспорта, АМПУ введет систему диспетчеризации – это позволит лучше координировать поток транспорта и избегать пробок.

Что касается движения общественного транспорта, то на участке улицы Приморской без изменений будут курсировать троллейбус №10 и маршрутные автобусы №110 и 190.

Кроме того, в горсовете обращают внимание на альтернативные маршруты – №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 и 250, которые возвращаются к штатному графику в связи с уже восстановленным движением по спуску Виталия Блажко.

«Мы понимаем, что любые изменения на дорогах – это неудобства. Но благодаря слаженной работе и четкому плану эти изменения будут краткосрочными и контролируемыми», – добавили в одесской мэрии.

