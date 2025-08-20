Ключевые моменты:

В Одессе и области 21 августа будет тепло и сухо, осадков не прогнозируется.

Дневная температура в городе 26–28°С, в области — до 32°С.

Море остается комфортным для купания: вода 22–23°С.

Прогноз погоды в Одессе

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 21 августа в Одессе установится летняя погода с переменной облачностью и без осадков.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 17–19°С, днем — 26–28°С.

Температура морской воды у побережья останется комфортной — 22–23°С, что позволит одесситам и гостям города насладиться купанием.

Прогноз погоды в Одесской области

В населённых пунктах Одесской области также будет тепло и сухо: ночью 14–19°С, днем 27–32°С.

На дорогах Одесской области видимость ожидается хорошей.

