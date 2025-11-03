Ключевые моменты:

С 3 ноября в Одессе возобновлено движение трамвая №18.

На выходных маршрут не работал по техническим причинам.

Ранее трамвай №18 не выходил на линию более двух недель из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в одесской мэрии.

«Трамвайный маршрут №18 возобновит свою работу», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 1 ноября в Одессе по техническим причинам были внесены временные изменения в работе электротранспорта – часть троллейбусов и один трамвай курсировали по измененному маршруту, а трамвай №18 временно не ходил.

Ранее движение трамвая №18 возобновили после завершения технических работ, из-за которых транспорт не выходил на линию более двух недель.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что пассажиры одесских трамваев и троллейбусов теперь могут оплачивать проезд еще удобнее – просто отсканировав QR-код и выбрав карту любого банка.