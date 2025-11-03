Ключевые моменты:

С 4 по 7 ноября 2025 года в Александровке и Малодолинском временно прекратят подачу газа из-за ремонтных работ на газопроводе высокого давления.

После завершения работ пуск газа в дома будет осуществляться с 10:00 7 ноября.

Для восстановления газоснабжения работникам необходимо получить доступ ко всем потребительским приборам.

Об этом сообщили в пресс-службе Малодолинской сельской администрации Черноморского городского совета.

Так, в связи с проведением неотложных ремонтных работ на газопроводе высокого давления в поселке Александровка будет временно прекращено газоснабжение Алексанровки и Малодолинского.

После завершения ремонтных работ пуск газа в дома потребителей предварительно будет осуществляться с 10:00 часов 7 ноября.

Для восстановления подачи работникам газового хозяйства необходимо получить доступ к оборудованию всех потребителей. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее перекрыть краны подачи газа в домах.

