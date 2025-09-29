Ключевые моменты:

Сюжет 4-серийного сериала посвящён писателям Якову Фишеру и Илье Синявскому, которые борются за право снимать и показывать фильмы, несмотря на давление со стороны «Совкино».

Съемки проходят на территории легендарной Одесской киностудии — символа украинского кинематографа.

Сериал создается при поддержке Госкино Украины. Сценарист — Андрей Кокотюха, режиссёр — Бата Недич.

О чём сериал «Фильма для НЭПмана»

На Одесской киностудии начались съемки нового национального телесериала «Фильма для НЭПмана». История разворачивается в 1920-х годах и показывает, как одесские писатели Яков Фишер и Илья Синявский пытаются донести своё творчество до зрителя, несмотря на монополию московского «Совкино» в сфере кинопроката.

В центре сюжета — творчество, смелость, юмор и желание быть услышанными. Герои ищут нестандартные пути, чтобы обойти систему и найти дорогу к своему зрителю. Это история не только о кино, но и о свободе самовыражения в условиях давления и ограничений.

Сценарий к сериалу написал известный украинский автор Андрей Кокотюха, а режиссёром-постановщиком стал Бата Недич. Производством занимается компания «Одесса ФильмПродакшн» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Читайте также: