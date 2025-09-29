Ключевые моменты:

В Одессе женщина погибла под поездом на станции Сортировочная;

Она проигнорировала сигналы машиниста и попыталась перейти пути в неположенном месте;

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось — пенсионерка скончалась на месте.

Трагедия на железной дороге в Одессе

Сегодня утром, 29 сентября, в Одессе на железнодорожной станции Сортировочная произошел несчастный случай. Как сообщили в полиции, 75-летняя женщина попыталась перейти пути в неположенном месте и попала под поезд.

Машинист подал сигнал и начал экстренное торможение, но не смог остановить локомотив вовремя. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила предварительные обстоятельства трагедии.

Полиция рассматривает возможность внесения информации о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 276 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности на транспорте, повлекшее гибель человека.

Правоохранители призывают одесситов не рисковать жизнью и переходить железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

