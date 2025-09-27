Ключевые моменты:
- Во второй день Одесского кинофестиваля-2025 зрители увидели документальный фильм Игоря Иванько «Довженко. Большой компромисс» в программе «Гала-премьеры»;
- В ретроспективе Карлоса Сауры показали ленты «Мятный коктейль со льдом» и «Фаду»;
- В конкурсных и специальных показах представили киноленты «На грани», «Позывной „Артист“», «Королевы радости», «Пан або пропал» и «Папины колыбельная»;
- Прошел мастер-класс «Медиатека Суспільного: крупнейший медиаархив Украины».
Важным событием на второй день стала премьера документального фильма «Довженко. Большой компромисс» Игоря Иванько в программе «Гала-премьеры».
Как отметил креативный продюсер Владимир Тихий, Александр Довженко был действительно выдающейся личностью своего времени.
«Как относиться к Довженко? Как к гениальному художнику. Он себя проявил именно так. Но проблема каждого из нас в том, что человек это шире, чем просто понятие «художник», – сказал он.
Статья по теме: Украинское поэтическое: как Александр Довженко создал новый жанр в кино
Помимо этого на второй день кинофестиваля, 26 сентября, зрителям показали киноленты по ретроспективе Карлоса Сауры «Мятный коктейль со льдом» (Peppermint Frappé) и музыкальный фильм «Фаду» (Fados).
В программе «Фестиваль фестивалей» состоялся показ фильма «На грани» (On the Edge) режиссеров Герена Ван де Ворста и Софи Мюзель, а в секции «Фокус на Польшу» – ленты «Страх» (Anxiety) Славомира Фабицкого.
В программе спецпоказов показали ленту Позывной «Артист», после которой главный герой фильма Александр Печерица поделился своими личными впечатлениями от процесса работы над лентой: «Этот фильм – наша общая рефлексия. Он показывает трансформацию человеческой мысли, ее желания, ее вызовы. Мы хотели это задокументировать».
В секции «Семейные ценности: дети» зрители увидели «Мой неразлучник»(My everything) Анн-Софи Байи.
В программе «Искусство травмы» зрители просмотрели фильм «Киевские солисты» (Kyiv Soloists) Тронда Квиг Андреассена.
«Я смотрю десятки фильмов, которые начинаются первым днем войны. Среди них много подобных, но именно эта лента – один из тех немногих фильмов, где чувствуется не растерянность, а собранность», – таким мнением об этом фильме поделилась кинокритикиня Оксана Волошенюк.
Читайте также: Кино несмотря на войну: в Киеве открылся 16-й Одесский кинофестиваль
В рамках «Фестиваля украинских кинофестивалей» состоялся показ фильма «Королевы радости» (Queens of Joy) Ольги Гибелинды. На показе присутствовала также продюсер фильма Иванна Хицинская, которая отметила следующее: «Мы хотели показать то, что все мы равны. Мы живем одними и теми же желаниями, действиями, переживаниями. Война у нас одна на всех. И то, что нужно любить друг друга, поддерживать. Мне кажется, что в фильме мы поймали какой-то вайб добра».
«Гала-премьеры» дополнили лентой «Пан або пропал» (The Party’s over!) Антони Кордье, мировая премьера которого состоялась в рамках двухнедельника режиссеров Каннского фестиваля.
«Этот фильм о классовом неравенстве, жажде получения своего. И я уверена, что эта первая лента Антони, в которой он погрузился в сатиру, доставит нам удовольствие», – отметила член союза кинокритиков Инна Гордеева перед просмотром ленты.
А завершил кинопрограмму второго дня фестиваля фильм Леси Дяк «Папины колыбельная» (Dad’s Lullaby), вошедший в Национальный документальный конкурс.
Помимо кинопоказов во второй фестивальный день состоялся мастер-класс «Медиатека Суспільного: Крупнейший медиаархив Украины: что, кому, зачем, как?».
«В архиве Суспільного есть видеоматериалы украинского телевидения от 50-х годов и по сей день. Говоря об украинском телевидении, мы подразумеваем также и телерадиостудию. Если говорить о фонотеке украинского радио, то самые старые записи, которые там содержатся, датируются 20-ми годами, потому что в Харькове именно тогда было основано украинское радио», – поделилась в ходе познавательной дискуссии руководитель медиатеки Таисия Турчин.
Вас также заинтересует: Кино сквозь экологию, войну и иронию: чем удивит Одесский международный кинофестиваль в этом году.
Фото пресс-службы ОМКФ