Ключевые моменты:

Во второй день Одесского кинофестиваля-2025 зрители увидели документальный фильм Игоря Иванько «Довженко. Большой компромисс» в программе «Гала-премьеры»;

В ретроспективе Карлоса Сауры показали ленты «Мятный коктейль со льдом» и «Фаду»;

В конкурсных и специальных показах представили киноленты «На грани», «Позывной „Артист“», «Королевы радости», «Пан або пропал» и «Папины колыбельная»;

Прошел мастер-класс «Медиатека Суспільного: крупнейший медиаархив Украины».

Важным событием на второй день стала премьера документального фильма «Довженко. Большой компромисс» Игоря Иванько в программе «Гала-премьеры».

Как отметил креативный продюсер Владимир Тихий, Александр Довженко был действительно выдающейся личностью своего времени.

«Как относиться к Довженко? Как к гениальному художнику. Он себя проявил именно так. Но проблема каждого из нас в том, что человек это шире, чем просто понятие «художник», – сказал он.

Помимо этого на второй день кинофестиваля, 26 сентября, зрителям показали киноленты по ретроспективе Карлоса Сауры «Мятный коктейль со льдом» (Peppermint Frappé) и музыкальный фильм «Фаду» (Fados).

В программе «Фестиваль фестивалей» состоялся показ фильма «На грани» (On the Edge) режиссеров Герена Ван де Ворста и Софи Мюзель, а в секции «Фокус на Польшу» – ленты «Страх» (Anxiety) Славомира Фабицкого.

В программе спецпоказов показали ленту Позывной «Артист», после которой главный герой фильма Александр Печерица поделился своими личными впечатлениями от процесса работы над лентой: «Этот фильм – наша общая рефлексия. Он показывает трансформацию человеческой мысли, ее желания, ее вызовы. Мы хотели это задокументировать».

В секции «Семейные ценности: дети» зрители увидели «Мой неразлучник»(My everything) Анн-Софи Байи.

В программе «Искусство травмы» зрители просмотрели фильм «Киевские солисты» (Kyiv Soloists) Тронда Квиг Андреассена.

«Я смотрю десятки фильмов, которые начинаются первым днем войны. Среди них много подобных, но именно эта лента – один из тех немногих фильмов, где чувствуется не растерянность, а собранность», – таким мнением об этом фильме поделилась кинокритикиня Оксана Волошенюк.

В рамках «Фестиваля украинских кинофестивалей» состоялся показ фильма «Королевы радости» (Queens of Joy) Ольги Гибелинды. На показе присутствовала также продюсер фильма Иванна Хицинская, которая отметила следующее: «Мы хотели показать то, что все мы равны. Мы живем одними и теми же желаниями, действиями, переживаниями. Война у нас одна на всех. И то, что нужно любить друг друга, поддерживать. Мне кажется, что в фильме мы поймали какой-то вайб добра».

«Гала-премьеры» дополнили лентой «Пан або пропал» (The Party’s over!) Антони Кордье, мировая премьера которого состоялась в рамках двухнедельника режиссеров Каннского фестиваля.

«Этот фильм о классовом неравенстве, жажде получения своего. И я уверена, что эта первая лента Антони, в которой он погрузился в сатиру, доставит нам удовольствие», – отметила член союза кинокритиков Инна Гордеева перед просмотром ленты.

А завершил кинопрограмму второго дня фестиваля фильм Леси Дяк «Папины колыбельная» (Dad’s Lullaby), вошедший в Национальный документальный конкурс.

Помимо кинопоказов во второй фестивальный день состоялся мастер-класс «Медиатека Суспільного: Крупнейший медиаархив Украины: что, кому, зачем, как?».

«В архиве Суспільного есть видеоматериалы украинского телевидения от 50-х годов и по сей день. Говоря об украинском телевидении, мы подразумеваем также и телерадиостудию. Если говорить о фонотеке украинского радио, то самые старые записи, которые там содержатся, датируются 20-ми годами, потому что в Харькове именно тогда было основано украинское радио», – поделилась в ходе познавательной дискуссии руководитель медиатеки Таисия Турчин.

Фото пресс-службы ОМКФ