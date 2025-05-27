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24 мая был завершился одесский этап съемок художественного фильма “Режиссер”, часть которых прошла возле одесской мэрии. На съемочной площадке побывал мэр Геннадий Труханов. 

“Особенно приятно, что часть съемок команда проводит именно в Одессе — городе, который стал для юного Довженко первым шагом в большое кино. И сегодня фасад нашего Одесского городского совета «сыграл» одну из ролей в этом фильме”, — отметил городской голова.

Как сообщала “Одесская жизнь”, для съемок из здания городского совета на некоторое время убрали все государственные флаги и символику.

Теперь съемочная группа отправилась в Киев. 

Фильм «Режиссер» — это не только байопик о самом известном украинском кинохудожнике. Это приключенческая драма о силе искусства, дружбы и молодости перед лицом тоталитарной системы. И о цене, которую приходится платить за право быть собой.

Лента переносит зрителя в Одессу 1926 года — город, возрождающийся после потрясений, полный джаза, балета, бокса и больших мечтаний о кино. Молодой Александр Довженко приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм.

Режиссер ленты — Константин Коновалов. В главной роли — талантливый украинский актер Григорий Бакланов. 

Это проект уже презентовали на 78-м Каннском международном кинофестивале. Премьера фильма запланирована на 2026 год. 

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