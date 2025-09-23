Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Сериал снимает ООО «Odesa Film Production» при поддержке Госкино. В центре сюжета — приключения, парадоксы, риски, мужество, творческая энергия и юмор писателей, которые ищут новые пути для популяризации национального кино в условиях монопольного контроля «Совкино».
Первый съемочный день посетил глава Госкино Андрей Осипов, который поздравил команду и пожелал успеха. Ранее в этом году Одесская киностудия завершила фильм об Александре Довженко, однако декорации к нему пострадали во время июньского ракетного обстрела.
