Ключевые моменты:

На объекте на Ланжероне выявлена самовольная надстройка.

Вместо разрешенных 8 этажей застройщик построил 11 и ведет работы на 12-м.

Комиссии подтвердили превышение высотности и нарушение условий разрешения.

Власти требуют устранить надстройку, иначе подадут иск о принудительном сносе.

Минрегионов назначило внеплановую проверку.

По словам правозащитников, одесская мэрия и Управление ГАСК официально подтвердили: на объекте по адресу пляж «Ланжерон», 1 выявлена самовольная надстройка. Вместо разрешенных восьми этажей застройщик возвел одиннадцать и продолжает работы уже на двенадцатом.

«Вместо разрешенных 8 этажей застройщик построил 11 и ведет работы на 12-м, что является грубым отклонением от утвержденной проектной документации и выданного разрешения №ОД112182601269», – отмечают правозащитники.

По данным организации «Спільна Мета», комиссионные обследования, проведенные профильными службами, также зафиксировали нарушение. В документах указано:

незаконно построенные этажи подлежат обязательному демонтажу;

в случае отказа устранить нарушения добровольно власти намерены подать иск в суд о принудительном сносе надстройки.

После петиции, многочисленных жалоб и публичных обращений Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры назначило внеплановую проверку, которая проходит с 24 ноября по 5 декабря 2025 года.

ОО «Спільна Мета» уже передала проверяющим полный пакет документов, подтверждающих нарушения. Общественники требуют:

демонтировать незаконные этажи;

привлечь застройщика к ответственности.

«Продолжение следует», – пообещали в организации.

Напомним, в конце сентября в Одессе вспыхнул скандал из-за строительства многоэтажки на Ланжероне, которая закрыла обзор моря со стороны Аллеи Славы. После массового недовольства одесситов власти признали: застройщик превысил разрешенные нормы.