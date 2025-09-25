Ключевые моменты:

Вместо одновременного возведения 19 туалетов в Одессе построят один — первый инклюзивный появится в 2025 году.

Проект пересмотрели из-за высокой стоимости и риска неэффективного использования — каждый туалет ранее оценивался почти в 6 миллионов.

Остальные 18 уборных планируют установить постепенно до 2028 года, цена одной уменьшится до 1,5 миллиона гривен.

Инклюзивные туалеты в Одессе: что изменилось

В Одессе решили не торопиться с реализацией масштабной программы «Безбарьерная Одесса». Вместо запланированных 19 общественных инклюзивных туалетов город начнет с одного пилотного — его строительство стартует в 2025 году. На первый объект выделят 5,75 миллиона гривен.

Такое решение приняли депутаты Одесского горсовета на сессии 24 сентября.

Этот туалет будет полностью автоматическим, оборудованным универсальной кабиной для людей с инвалидностью и подключен к коммуникациям. Вокруг обещают благоустроенную территорию.

Причина пересмотра — слишком высокая нагрузка на бюджет, особенно в условиях войны, а также отсутствие опыта эксплуатации таких объектов. Кроме того, власти боятся, что не все туалеты окажутся востребованными.

Ранее мы сообщали, что Коммунальное предприятие «Сервисный центр» отказалось отказался от идеи купить четыре общественных туалета по 5,7 млн грн.

Как в Одессе хотят избежать неэффективных затрат

Чтобы не тратить деньги зря, было решено реализовать проект поэтапно. В 2026–2028 годах планируют установить еще 18 аналогичных уборных по более низкой цене — около 1,5 миллиона гривен каждая.

Власти пообещали, что все туалеты будут находиться под охраной: их оснастят камерами, подключенными к системе «Безопасный город», а патрулировать — Муниципальная стража и полиция. Также в городе проведут конкурс на обслуживание объектов, чтобы не допустить длительных простоев из-за поломок.

Напомним, в августе Одесский горсовет едва не провалил программу «Безбарьерная Одесса» из-за спора вокруг стоимости инклюзивных туалетов по 5,7 миллиона гривен каждый.

