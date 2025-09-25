Ключевые моменты:

Одесса впервые в истории принимает Кубок Украины по хоккею;

В турнире с участием 4 команд дебютирует ХК «Одещина»;

Новый клуб создан при поддержке Одесской ОГА и Федерации хоккея Украины и не связан с одесским ХК «Шторм-Одесса».

В первом матче ХК «Одещина» обыграл «Днепр» со счётом 4:2, одержав первую победу в своей истории.

Одесса принимает Кубок Украины по хоккею

В турнире принимают участие четыре команды: «Сокол» (Киев), «Кременчуг», «Днепр» (Херсон) и новая команда ХК «Одещина», представляющая Одесскую область.

В стартовом матче Кубка команда ХК «Одещина» уверенно обыграла херсонский «Днепр» со счётом 4:2, одержав первую победу в своей истории. Это впечатляющий дебют для коллектива, созданного по инициативе Одесской ОГА при поддержке Федерации хоккея Украины.

Сегодня, 25 сентября, «Днепр» встретится с «Кременчугом», а «Одещина» сыграет против «Сокола».

ХК «Одещина» — совершенно новый профессиональный клуб, который будет представлять Одесскую область на национальной арене.

Как сообщили в Федерации хоккея Украины, логотип и фирменные цвета клуба основаны на современной региональной идентичности. Своих соперников команда будет принимать в восстановленном после российской атаки одесском Дворце спорта, который является полностью безопасным для спортсменов и зрителей.

Основу новоиспеченной команды составляют молодые украинские хоккеисты, усиленные опытом нескольких именитых игроков: на лед возвращается именитый нападающий Сергей Бабинец и сервисмен юниорской и юношеской сборных Даниил Гриценко. Чешский голкипер Радек Хаас, который в прошлом сезоне играл за «Киев Кэпиталз», будет защищать ворота нового клуба. В аренде у одесской команды также находится защитник Расим Абдуллаев.

Отдельно подчеркивается, что клуб не имеет отношения к ХК «Шторм-Одесса», ранее базировавшемуся в Одессе, но сменившему регион. Обе команды будут участвовать в Чемпионате Украины по хоккею, представляя Одессу.

