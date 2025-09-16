Ключевые моменты

КП «Сервисный центр» отказалось от закупки четырёх модульных туалетов стоимостью по 5,7 млн грн каждый.

Изначально их планировали установить в центре Одессы и подключить к системе «Безопасный город», однако высокая цена вызвала острые споры в горсовете.

Одесса отказалась от закупки «золотых» туалетов

“Город все-таки отказался от идеи покупать четыре туалета по 5,7 млн грн каждый. Об этом на бюджетной комиссии прямо сказал директор КП «Сервисный центр», который занимается этой закупкой”, — сообщил в телеграм депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Напомним, автоматизированные туалеты планировали установить в Городском саду, на Соборной площади, на проспекте Украинских Героев и на Приморском бульваре. Для охраны каждую уборную должны были оборудовать видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город». Однако стоимость туалетов вызвала критику в обществе и споры в горсовете.

Напомним, на сессии Одесского горсовета 27 августа были приняты изменения к программе «Безбарьерная Одесса» на 2023–2028 годы с общим бюджетом более 688 млн грн, которая предусматривает создание доступной городской инфраструктуры: маршрутов, пляжей и общественных туалетов. Больше всего вопросов вызвал пункт об установке 19 автоматизированных туалетов, первые четыре из которых должны появиться уже в 2025 году. На них за 4 года планируется потратить 109 миллионов гривен.

