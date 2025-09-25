Ключевые моменты:

Ночью 25 сентября Россия атаковала Украину 176 ударными БПЛА, из которых 150 были сбиты или подавлены ПВО; есть попадания и разрушения в 8 локациях.

В результате обстрелов обесточены участки железной дороги, что вызвало значительные задержки поездов.

ВСУ сбили российский Су-34 под Запорожьем, а спецназ ГУР на оккупированном полуострове уничтожил 2 самолёта Ан-26 и вражеские РЛС.

За сутки зафиксировано 160 боевых столкновений, противник нанёс более 5 000 обстрелов, но понёс серьёзные потери — 940 человек и десятки единиц техники.

Атака 25 сентября — последствия

По данным Воздушных сил, этой ночью враг атаковал Украину 176 ударными БПЛА, около 100 из них – шахеды. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Военные предупреждают: атака продолжается, с севера зашли новые группы ударных БПЛА.

В результате вражеского обстрела обесточены участки железной дороги, из-за чего задерживаются поезда. По инфрмации Укрзализныци, задержки до 5 часов фиксируются для следующих поездов:

№53/54 Одесса — Днепр (+5:09)

№253/254 Одесса — Кривой Рог (+5:09)

№7/8 Одесса — Харьков (+4:47)

№147/148 Киев — Одесса (+2:01)

№127/128 Львов — Запорожье (+1:18)

№31/32 Перемышль — Запорожье (+1:17)

№51/52 Запорожье- Одесса (+1:10)

№91/92 Одесса — Краматорск (+1:02).

Уничтожены вражеский самолет под Запорожьем и два — в Крыму

Ранним утром 25 сентября на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

А еще во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки «Призраки» сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражескую радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1». Нанесенные бойцами ГУР потери российской военной авиации зафиксированы в сводке Генштаба за 24 сентября.

Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Основные бои происходили на Покровском и Лиманском направлениях.

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, он осуществил 5082 обстрела, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5846 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также уничтожено две боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, четыре средства ПВО и 122 единицы автомобильной и спецтехники оккупантов.